Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Covap

Datos Presidente : Ricardo Delgado Vizcaíno

: Ricardo Delgado Vizcaíno 1.303 trabajadores

Facturación : 1.013 millones de euros

: 1.013 millones de euros Dirección : Calle Mayor, 56 / Pozoblanco (Córdoba)

: Calle Mayor, 56 / Pozoblanco (Córdoba) Teléfono: 957773888

En Covap, Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, han conformado a lo largo de sus más de 65 años de historia un nuevo concepto agroalimentario que va más allá de la agricultura y de la ganadería tradicionales, contribuyendo al desarrollo económico y social del entorno.

Son mucho más que ganaderos y ganaderas, son 2.000 productores de vida, cooperativistas con una apuesta común: ofrecer productos de calidad desde el origen.

Por todo ello, lo que comenzó siendo un proyecto de personas decididas que demostraron al mundo la importancia de la unión, es hoy una cooperativa con una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal que aborda con éxito los retos y las oportunidades futuras de internacionalización y comercialización. Covap continúa creciendo con liderazgo ético, íntegro y coherente, junto a sus cooperativistas, plantilla, clientes, consumidores, proveedores y comunidad. En el ámbito cárnico, Covap cuenta con su división de ibéricos, en la que la cooperativa con sus ganaderos, generación tras generación, ha mantenido un compromiso con la autenticidad. Más de cuatro generaciones criando los mejores cerdos ibéricos de bellota, lo que les convierte en símbolo de tradición y calidad.

Dos valores que pueden garantizar en todo el proceso, gracias al ciclo cerrado de producción, desde la crianza de sus cerdos de raza 100% ibérica a la elaboración artesanal y tradicional de todos sus productos.

Con sus marcas Alta Expresión y Esencia Única transporta a sus clientes a un paraíso de texturas y sabores. La tierra que vio nacer a la cooperativa en Los Pedroches es mucho más que un entorno, es un legado natural de encinas milenarias, de dehesas verdes y arboladas, cuyo fruto lleva alimentando a los cerdos ibéricos desde siempre, dando origen a unos productos únicos en el mundo.

Unos ibéricos que se definen y caracterizan por proceder de ese lugar y por esa valiosa forma de alimentación que hoy siguen manteniendo como uno de los verdaderos protagonistas de su inmenso valor.

Sus jamones, paletas, al lado de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches; su lomo, salchichón, chorizo, caña de presa de bellota, sobrasada o morcilla triunfan en España y fuera de las fronteras del país.

Por otra parte, desde su web de Ibéricos Covap se puede acceder a Montanera Live para seguir ese espectáculo de la alimentación de los cerdos con bellotas y con hierba, disponible desde noviembre.

Además, sus carnes frescas de 100% ibérico -presa, secreto, pluma. solomillo o carrillada-, así como las de cordero y vacuno, son muy valoradas por un clientela que busca lo mejor del mercado.

La Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches apuesta cada año por la Feria del Jamón, con su presencia en la zona expositiva y en las carpas de degustación. Al margen de por sus ibéricos, destaca por sus quesos y otras producciones lácteas y de alimentación animal.

Pero el activo más valioso de Covap siempre han sido y son las personas, capaces de imaginar un mundo mejor y hacerlo realidad «con la tenacidad y la motivación de cuidar juntos el valor de nuestro mundo».