Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Belloterra

Datos Gerente : Javier Castro

: Polígono Palomares Carretera Pozoblanco a Añora / Añora (Córdoba) Teléfono: 957131907

En Belloterra, cada loncha de jamón nace en las dehesas de los Pedroches. La empresa tiene su fábrica y sus instalaciones principales en el polígono Palomares de Añora. Sus cerdos ibéricos viven en la dehesa en libertad, alimentándose de bellotas de encina, ricas en azúcares naturales. Este alimento da al jamón ibérico de Los Pedroches su característico sabor dulce y textura inigualable. Este entorno, considerado la dehesa de encinas más poblada y mejor preservada del mundo, es el alma de sus productos. El escenario sobre el que sus maestros jamoneros preparan un producto de lujo, para quienes aprecian la excelencia. Belloterra celebra más de dos décadas, elevando el jamón ibérico a la categoría de arte. Desde los primeros pasos en el corazón de la comarca de Los Pedroches, han fusionado tradición y creatividad, transformando el proceso de producción en una obra maestra. Un amor al jamón y a la cultura convertido en un producto de sabor único. Desde la crianza de sus cerdos hasta el empaquetado final, cada paso está pensado para garantizar un producto extraordinario para paladares exigentes.

La pasión por lo que hacen está en el centro de Belloterra. No solo producen jamón ibérico, sino que lo hacen con un profundo respeto por la tradición, el proceso artesanal y el entorno les rodea. Cada pieza que elaboran lleva consigo el esfuerzo y el amor por lo auténtico. Esta pasión, que ha sido transmitida de generación en generación, se refleja en sus productos y en el cuidado que ponen en cada detalle.

La gestión del ganado es una de sus grandes fortalezas, permitiéndoles tener un control total sobre el proceso productivo, desde la crianza hasta la transformación final del producto.

En Belloterra cuentan con un ganado propio, criado bajo estrictas condiciones que aseguran el bienestar de los animales. Esto garantiza una trazabilidad completa del proceso para estar siempre a la altura de las expectativas de sus clientes. En sus puntos de venta en la tienda de Pozoblanco, en su fábrica en Añora, en otros establecimientos de alimentación y en su web se puede encontrar desde jamones ibéricos de bellota hasta cremas gourmet, con todo el sabor de la tierra. Cada artículo refleja su compromiso con la calidad, la autenticidad y el sabor. ‘Premium’, jamones, paletas, embutidos, loncheados, cremas y accesorios y sus productos estrellas, con el jamón DOP Los Pedroches 100% ibérico de bellota, su lomo también de cerdo 100% ibérico de bellota o el jamón loncheado cortado a mano. En Belloterra garantizan calidad, autenticidad y envío seguro en 48 horas. Para disfrutar de la tradición de los mejores ibéricos sin salir de casa y deleitando los paladares con cada bocado.

Belloterra ha recibido el premio Productor del Año en los Auténtica Excellence Awards 2025, unos galardones entregados en la Feria Auténtica Premium Food Fest, la gran cita nacional de la gastronomía ‘gourmet’ que se ha celebrado en Sevilla. Además, volvía a situarse en la élite gastronómica internacional porque su jamón de bellota 100% ibérico DOP ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, con 2 estrellas en los prestigiosos Great Taste Awards 2025, consolidando así su posición como uno de los referentes del ibérico de calidad.