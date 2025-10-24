Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Agroibérica de Pozoblanco

Datos Gerente : José Martín

: José Martín Dirección : Avenida de El Guijo, s/n / Pozoblanco (Córdoba)

: Avenida de El Guijo, s/n / Pozoblanco (Córdoba) Teléfono: 957 770 797

Agroibérica de Pozoblanco, durante su larga andadura en el sector cárnico, fruto de la experiencia y del buen hacer artesanal, continúa con el reto día a día de ofrecer a sus clientes el objetivo alcanzado durante tantos años. El reto de la máxima calidad de sus productos, elaborados en sus instalaciones, que se sitúan en la avenida de El Guijo de Pozoblanco. Máxima calidad tras superar los más rigurosos controles del sector cárnico.

Máxima calidad, reconocida a nivel nacional en numerosas ferias alimentarias y también máxima calidad, avalada por el paladar más exigente, el de su clientela.

Una tradición artesanal mantenida desde hace más de 40 años, cuando la familia Martín López, natural de Guijuelo, fundó su empresa en el corazón de Sierra Morena, en el Valle de los Pedroches, dedicada a la cría en extensivo del cerdo ibérico.

El territorio de Los Pedroches cuenta con una de las mejores dehesas de España, cuna incomparable de los mejores cerdos ibéricos.

Dehesas óptimas para el engorde de 10.000 cerdos, contando Agroibérica de Pozoblanco con sus propias fincas, situadas estratégicamente en los términos de Pozoblanco, Cardeña y Belmez, proporcionando la mejor materia prima, la garantía de su origen, así como el control de la calidad final de sus productos, realizando todos los procesos de transformación en sus propios secaderos.

Son por tanto una familia de jamoneros y ganaderos de tercera generación, fundadores de Malcani y de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches. Se sienten orgullosos de su jamón de bellota 100% ibérico, «el arte del sabor en su máxima expresión», que es «fruto de la tradición, la paciencia y la excelencia». Criado en libertad en la dehesa y alimentado con bellotas, cada loncha encierra el auténtico sabor de Los Pedroches y lo definen como «calidad ‘premium’, tradición y origen y sabor inigualable». Por eso, animan a descubrir por qué es mucho más que un jamón, es un legado.

La empresa Agroibérica de Pozoblanco ganó, por segundo año consecutivo, el Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP de Los Pedroches 2024, al obtener la mayor puntuación del jurado que valoró las 12 piezas presentadas al certamen, que se celebra cada año en el marco de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba. Por tanto, tienen en su haber este importante galardón desde la última edición celebrada. Premio que da prestigio y que ha permitido a la empresa aumentar sus ventas.

Como explicaba el gerente de la empresa ganadora, José Martín, el jamón con el que obtenía el primer premio procedía de un cerdo criado en la finca La Loma, situada a unos diez kilómetros de Pozoblanco.

Aparte de jamones y paletas de la máxima calidad comercializan ‘blíster’ de loncheados que suponen una mayor comodidad para el consumidor, pero también otros embutidos ibéricos de bellota, como caña de lomo, salchichón y chorizo. En pleno corazón de Los Pedroches, «donde la tierra roja y la dehesa dibujan el paisaje, este jamón de Agroibérica cobra vida». Jamón 100% ibérico de bellota, curado con paciencia, cortado con mimo y servido en la misma tierra que lo ve nacer.