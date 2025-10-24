Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Mío 1898

Datos Gerente : Rafael Muñoz

: Rafael Muñoz Empleados : N/F

: N/F Facturación : N/F

: N/F Dirección : C/ León Herrero, 9 / Pozoblanco (Córdoba)

: C/ León Herrero, 9 / Pozoblanco (Córdoba) Teléfono: 601635990

La seña de identidad de Mío 1898 es el color cobrizo de la variedad de cerdo ibérico Torbiscal, que es la que cría en sus fincas. Detrás de este proyecto hay una pequeña familia que continúa la tradición de sus antepasados, sin renunciar a la innovación. Apuestan por el trato muy cercano con el consumidor final.

La empresa, conformada por un equipo joven y bien formado, cuida de sus cerdos desde que nacen hasta el final de su vida y aunque su producción es pequeña también es muy selecta.

La base de la alimentación son los recursos naturales de sus fincas. Los animales son alimentados con bellotas y están en forma para que su musculatura permita una buena infiltración de la grasa.

El jamón se cura en una bodega natural, en un proceso artesanal con una duración mínima de 45 meses. Con ello, logran un color, aroma y sabor inigualables y unas características nutricionales iguales e incluso mejores que los 100% ibéricos de bellota. Pero además, la presentación del producto es original, sorprendente y personalizada.

Además del bienestar y la salud del animal, sus máximas son la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y un enfoque en la innovación y la vanguardia, tomando como base la tradición. Es un proyecto sostenible que cuida hasta el último detalle.

No es de extrañar que chefs referentes de la alta gastronomía ya hayan refrendado la calidad de los jamones de la marca pozalbense, que dispone también de una amplísima gama de loncheados cortados a cuchillo por un gran maestro cortador. Y para quienes quieren vivir la experiencia de la crianza y la curación del cerdo torbiscal -variedad en peligro de extinción- pueden optar a las visitas guiadas que ofrece la empresa.