La Diputación destina 975.000 euros para la mejora de la CO-4200 y la CO-4103 a su paso por Bujalance

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, destinará un total de 975.000 euros en sendas intervenciones en la CO-4200 y en la CO-4103, a su paso por la localidad cordobesa de Bujalance. Así se lo ha trasladado el responsable del Área, Andrés Lorite, a la alcaldesa del municipio, Elena Alba, durante un encuentro que ha servido para presentar ambas actuaciones, "esenciales para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de los usuarios de ambas infraestructuras".

En relación a la primera de las obras, Lorite ha explicado que "la CO-4200 'De A-309 en Bujalance a A-3125' constituye la principal vía de comunicación entre Bujalance y Valenzuela, usándose además como la conexión más directa de este último municipio y la capital, además del itinerario más común de los usuarios con la campiña este", según ha recogido la institución provincial en una nota.

"Del mismo modo, estamos hablando de una vía que cuenta con un importante tráfico agrario, siendo uno de los accesos fundamentales a una extensa zona de olivar y campiña, de ahí la necesaria intervención para su mejora y puesta en valor", ha remarcado Lorite.

Para el delegado de Infraestructuras, la actuación prevista sobre esta carretera provincial contará con un presupuesto de 375.000 euros y "supondrá la mejora del pavimento en unos 3,5 kilómetros de vía, así como el aumento del ancho de calzada en los tramos más estrechos mediante el aprovechamiento de cunetas y bernas laterales".

Por otro lado, Lorite ha informado de la obra prevista en la CO-4103 'De A-306 a Villa del Río', vía de salida hacia la autovía de Andalucía. Esta acción, ha continuado, dotada con 600.000 euros de presupuesto, supondrá la mejora de algo más de tres kilómetros de firme, en un tramo que presenta deformaciones".

"Se proyecta así el desbroce de vegetación, la retirada de depósitos materiales, el revestimiento de cunetas la reparación de los tramos de cuneta revestida existente dañados o deteriorados. Todo ello con el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas ubicadas en los márgenes de la vía", ha detallado Lorite.

En definitiva, ha concluido, "presentamos dos actuaciones que supondrán una mejora en las comunicaciones de los vecinos de la comarca del Alto Guadalquivir, respondiendo así a las necesidades que se nos planteaban por parte de los alcaldes y alcaldesas de esta zona de la provincia".