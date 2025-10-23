El PSOE de Puente Genil presenta su propuesta de ordenanzas e insiste en su rechazo al "basurazo del PP"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil ha elegido el barrio de Miragenil para presentar su propuesta sobre las ordenanzas municipales que irán a debate plenario el próximo 30 de octubre. En ella, el portavoz, José Antonio Gómez, reiteró su voto en contra de la subida de la tasa de la basura, a la que se ha referido como "el basurazo del PP", estimada en un 55%.

Gómez se queja de la falta de transparencia del gobierno local, que aún no ha concretado a los grupos de la oposición su propuesta sobre las ordenanzas, ante lo que asegura no saber "qué esconden" y manifiesta su oposición a esta esta política de un gobierno que está en minoría.

De momento, afirma que sólo tienen sobre la mesa el punto relativo a la tasa de residuos, en la que Sergio Velasco sigue proponiendo aumentar un 55% para todas las familias del municipio, y ante esto siguen anclados en la misma postura, es decir, se oponen a la subida indiscriminada, esa tarifa plana de subida de 51 euros anuales en todos los recibos a todas las familias. "Velasco se escuda en un cumplimiento de la ley sólo para la parte económica, pero olvida la filosofía de la norma que dice que tiene que pagar más aquél que contamina más", afirma Gómez.

Sin respuesta del equipo de gobierno

El portavoz del PSOE recalca que "ya propusimos la bajada del IBI el año pasado, se nos dijo que no, hemos vuelto a proponer un plan de empleo para que ese dinero revierta en las familias de Puente Genil y no hemos tenido respuesta, más allá de un par de reuniones en las que el alcalde ha vuelto a justificarse en su posición, por lo tanto, si esta tasa sale adelante en las condiciones del día de hoy, es porque IU esté dispuesta a abstenerse o a votar a favor de ella, ya que nosotros nos oponemos rotundamente a aplicar este basurazo".

En relación a otros impuestos, precios y tasas públicas, Gómez ha presentado las propuestas que elevará al gobierno. De un lado, plantean recuperar la bonificación del 95% en el ICIO". "Si queremos que se vuelvan a ocupar las viviendas que se encuentran vacías, el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo que esté en su mano, y lo que hizo el PP cuando llegó al gobierno fue suprimir esa bonificación, por lo tanto, proponemos que, en esta modificación de ordenanzas, dicha bonificación se apruebe nuevamente para todas las intervenciones que se hagan en el casco histórico, desde el Romeral hasta Miragenil".

"Del mismo modo -añade-, pedimos que los colectivos sociales y asociaciones culturales puedan disponer de los espacios municipales como el Teatro Circo de una forma completamente gratuita, tal y como hicieron el PSOE e IU durante sus mandatos, en contraposición a un PP que quiere cobrar por el uso del Teatro Circo. Si se quiere fomentar la cultura y estimular la participación ciudadana, es importante que puedan hacer uso de las instalaciones de manera gratuita", señala el concejal del PSOE.