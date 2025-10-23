Sorteo del jueves
Parte del primer premio de la Lotería Nacional dotado con 300.000 euros cae en Montilla
El número premiado ha sido el 83.552 y se ha vendido en la avenida de Andalucía, 16
La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte en la provincia de Córdoba. Parte del primer premio del sorteo del jueves, dotado con de 300.000 euros por número, ha caído en Montilla.
El número premiado ha sido el 83.552 y el décimo ha sido consignado en el despacho receptor de Loterías número 28.295. En concreto, un estanco situado en la avenida de Andalucía número 16 de Montilla, en pleno centro de la localidad.
Además de en Montilla, también ha habido acertantes en otros puntos de España como Jerez de la Frontera (Cádiz), Los Corrales de Buelna (Cantabria), Anxeriz (Coruña), Puigcerdá (Girona), Caniles (Granada), Vecindario (Las Palmas), Madrid, San Javier (Murcia), Quart de Poblet (Valencia) y
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera