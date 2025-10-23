Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo del jueves

Parte del primer premio de la Lotería Nacional dotado con 300.000 euros cae en Montilla

El número premiado ha sido el 83.552 y se ha vendido en la avenida de Andalucía, 16

Despacho receptor de Loterías de Montilla.

Despacho receptor de Loterías de Montilla. / CÓRDOBA

Córdoba

La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte en la provincia de Córdoba. Parte del primer premio del sorteo del jueves, dotado con de 300.000 euros por número, ha caído en Montilla.

El número premiado ha sido el 83.552 y el décimo ha sido consignado en el despacho receptor de Loterías número 28.295. En concreto, un estanco situado en la avenida de Andalucía número 16 de Montilla, en pleno centro de la localidad.

Además de en Montilla, también ha habido acertantes en otros puntos de España como Jerez de la Frontera (Cádiz), Los Corrales de Buelna (Cantabria), Anxeriz (Coruña), Puigcerdá (Girona), Caniles (Granada), Vecindario (Las Palmas), Madrid, San Javier (Murcia), Quart de Poblet (Valencia) y

