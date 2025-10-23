Junta de Andalucía
Lucena opta a dos nuevos proyectos de formación y empleo para jóvenes y parados de larga duración
El Pleno aprueba la solicitud, cuyo importe global supera los 705.000 euros
Dos proyectos remitirá el Ayuntamiento de Lucena a la nueva convocatoria de ayudas del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía, con un importe global de 708.229 euros.
Una sesión extraordinaria del Pleno ha aprobado en la mañana de este jueves, por unanimidad, la solicitud impulsada desde la delegación municipal de Juventud y Formación.
La primera iniciativa, con una cuantía de 356.713 euros, se titula Lucena Construye I, dirigida a jóvenes menores de 30 años y, de otra parte, Lucena Construye 2, cuyo montante alcanza los 351.516 euros, estará orientado a desempleados de larga duración, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años.
Alta demanda de empleo
Ambas propuestas abarcarán un período de 12 meses y combinan formación teórica con prácticas profesionales remuneradas en sectores con alta demanda de empleo. Las especialidades de aprendizaje contemplan los certificados de profesionalidad de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, pavimentos y albañilería de urbanización, operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica y operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. Cada alternativa posee un número máximo de 15 plazas.
El Ayuntamiento aportará una cofinanciación de 31.226 euros, repartida entre los ejercicios 2026 y 2027, para cubrir los gastos no subvencionables.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'