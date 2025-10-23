Lucena opta a dos nuevos proyectos de formación y empleo para jóvenes y parados de larga duración

Dos proyectos remitirá el Ayuntamiento de Lucena a la nueva convocatoria de ayudas del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía, con un importe global de 708.229 euros.

Una sesión extraordinaria del Pleno ha aprobado en la mañana de este jueves, por unanimidad, la solicitud impulsada desde la delegación municipal de Juventud y Formación.

La primera iniciativa, con una cuantía de 356.713 euros, se titula Lucena Construye I, dirigida a jóvenes menores de 30 años y, de otra parte, Lucena Construye 2, cuyo montante alcanza los 351.516 euros, estará orientado a desempleados de larga duración, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años.

Alta demanda de empleo

Ambas propuestas abarcarán un período de 12 meses y combinan formación teórica con prácticas profesionales remuneradas en sectores con alta demanda de empleo. Las especialidades de aprendizaje contemplan los certificados de profesionalidad de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, pavimentos y albañilería de urbanización, operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica y operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. Cada alternativa posee un número máximo de 15 plazas.

El Ayuntamiento aportará una cofinanciación de 31.226 euros, repartida entre los ejercicios 2026 y 2027, para cubrir los gastos no subvencionables.