Córdoba Inclusiva celebra su décimo aniversario con la inauguración de un ascensor en su sede de Aguilar de la Frontera

La asociación Córdoba Inclusiva Cocemfe celebra este jueves su décimo aniversario con la inauguración de un ascensor en su sede en Aguilar de la Frontera y con una visita guiada por las instalaciones de la federación y dos grupos de intervenciones en los que se ha reflexionado sobre la situación actual, sensibilización y concienciación. Al acto han asistido Raquel López, delegada territorial de Justicia de la Junta de Andalucía, e Irene Aguilera, diputada provincial de Derechos Sociales; la alcaldesa, Carmen Flores, así como varios concejales; María José Urbano, presidenta de Córdoba Inclusiva Cocemfe; Anxo Queiruga Vila, presidente de la Confederación Española con Discapacidad Física y Orgánica, y Rocío Pérez Gómez, presidenta de Andalucía Inclusiva Cocemfe. Gloria Ordoñez, psicóloga de la entidad, condujo las intervenciones divididas en dos grupos, con Carmen Flores, Raquel López e Irene Aguilera por una parte, y por otra Anxo Queiruga Vila, Rocío Pérez Gómez y María José Urbano Maldonado.

María José Urbano recordaba que estos diez años significan "diez años de trabajo, de esfuerzo y dedicación con las personas con discapacidad en la provincia de Córdoba". Diez años que "han sido durillos", aunque con el deseo de seguir muchos más. Por su parte, Raquel López manifestaba el apoyo firme de la Junta de Andalucía, recordando la pasada subvención de más de 630.000 euros para un centro de día y "a través de políticas activas de inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral".

La delegada ha animado a la entidad a seguir trabajando, ya que reconocía que "no se puede trabajar desde las instituciones de manera aislada, os necesitamos, sois las entidades que trabajáis en el día a día, que conocéis las necesidades y problemáticas que tienen las personas con discapacidad" y "el interés de todos es trabajar de manera conjunta para que sea una realidad que todas las personas contemos con los mismos derechos y mismas posibilidades de acceder a todos los servicios".

Irene Aguilera, por su parte, recordaba que desde su llegada a la Diputación de Córdoba todos los años celebran el aniversario "con una cosita nueva". Una señal de que siguen creciendo y peleando por las personas con discapacidad, y abría las puertas de Diputación "a las necesidades de Córdoba Inclusiva Cocemfe".

Origen

Córdoba Inclusiva Cocemfe es una organización sin ánimo de lucro que quiere aunar y coordinar a las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica para conseguir su plena integración social y laboral. Una idea que surge con la primera idea de Alfonso Otero y Antonio Pérez para dar "un giro diferente a las necesidades de las personas con discapacidad que había en la provincia". Las diferentes asociaciones que forman parte de la Federación, actualmente, son 22 distribuidas por toda la provincia de Córdoba como en Aguilar, Montilla, Cabra, La Rambla, Posadas, Palma del Río, Rute, Fuente del Río, Hornachuelos, Doña Mencía, Córdoba capital, entre otros. Tal y como informaba la presidenta de la federación, se trata de entidades rurales con diferentes discapacidades, pero "personas trabajadoras que se esfuerzan, que sacan de su tiempo personal el trabajo y están poniendo en valor a todas las personas con discapacidad en toda la provincia de Córdoba y nuestro trabajo es ayudarles, acompañarles y motivarles para que sigan trabajando".

Además, el objetivo de Córdoba Inclusiva Cocemfe es representar e impulsar el movimiento asociativo de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, desarrollar una serie de servicios y actividades orientadas a sus organizaciones miembros con la intención de mejorar la calidad de vida, la plena integración en la sociedad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de su vida.