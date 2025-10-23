La Cata de Moriles se inaugura reivindicando la innovación en el sector del vino

Moriles innova. Ese es el lema escogido este año para celebrar la vigésimo séptima edición de la cata Expo Wine Moriles, cuyos actos centrales arrancan este viernes y se extenderán hasta el domingo, con el objetivo de rendir homenaje al vino en todas sus dimensiones: como producto, como cultura y como forma de vida.

De este modo, el Pabellón de Cata de Moriles volverá a convertirse en el epicentro de la feria, que ofrecerá degustaciones, presentaciones y encuentros con bodegas como Lagar de Casablanca, Bodegas El Monte, Doblas, Los Gabrieles o Lagar de Los Frailes, junto con la propuesta coctelera de Things to do Córdoba. Además, las actividades de enoturismo en los lagares y bodegas de la zona permitirán a los visitantes adentrarse en la cultura vinícola de un territorio que vive la viña como parte de su identidad.

Firmas invitadas

Entre los nombres más destacados de la Cata de Moriles 2025 destaca Bodegas Alvear, fundada en 1729 y considerada la bodega más antigua de Andalucía, una firma que representa la perfecta unión entre tradición y vocación de futuro. Sus vinos, especialmente los dulces Pedro Ximénez de soleras centenarias, son auténticas joyas que condensan la historia y el clima de una tierra única.

Junto a ella, la otra firma invitada en esta edición es el Lagar Los Raigones, ubicado en pleno corazón de la Sierra de Montilla, una empresa familiar que combina la producción de vinos y aceites con un profundo respeto por el medio ambiente. «Cuidar el entorno es cuidar también la calidad de nuestros vinos», subrayó Santiago Jiménez Luque-Romero, responsable de la firma junto a sus hermanas Ángela y Charo.

Como prólogo de excepción, el Ayuntamiento de Moriles celebró este pasado lunes la quinta Jornada Técnica de Vitivinicultura, un encuentro que giró en torno a la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el mundo de la viña y el vino. De este modo, el Ayuntamiento de Moriles reafirmó su compromiso con la modernización del sector y con la transferencia de conocimientos.