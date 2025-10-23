Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castil de Campos recupera su sabor más tradicional con una nueva edición de su Noche de las Gachas

La cita, con un marcado carácter solidario, destinará los fondos recaudados a proyectos solidarios

Presentación de la Noche de las Gachas de Castil de Campos

Presentación de la Noche de las Gachas de Castil de Campos / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Como cada 31 de octubre, Castil de Campos se llenará de sabor y tradición gracias a la celebración de una nueva edición de su Noche de las Gachas, fiesta que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y que se marca como objetivo poner en valor uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía local.

Durante el acto de presentación de esta iniciativa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que “participar en esta fiesta es mucho más que probar un delicioso postre tradicional, es sumergirse en la historia y las costumbres de la localidad”.

Romero ha señalado, además, “el carácter solidario de esta iniciativa, puesto que los fondos recaudados se destinan a proyectos solidarios, haciendo así que cada cucharada tenga un propósito especial”. 

“El éxito de esta iniciativa radica, sin duda, en el compromiso e implicación de la Asociación de Vecinos con este encuentro, invitando a los vecinos y visitantes a degustar las famosas gachas que pueden adquirirse por un precio simbólico”, ha añadido Romero.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, “la Noche de las Gachas combina tradición, gastronomía y solidaridad, ofreciendo a quienes vistan Castil de Campos una experiencia única que fortalece los lazos comunitarios”.

