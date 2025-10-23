Bajas en Protección Civil de Montilla por «falta de acuerdo» con el Ayuntamiento

Un grupo de voluntarios de Protección Civil de Montilla ha decidido cesar su actividad como protesta por sus desencuentros con el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Según han detallado a CÓRDOBA varios integrantes de la agrupación, el origen del conflicto se remontaría al año 2021, coincidiendo con el inicio de las obras de adecuación de Envidarte.

Las actuaciones obligaron a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil a abandonar su sede, que, según han detallado las mismas fuentes, «no era un mero espacio de almacenaje, sino un punto de encuentro y convivencia».

Tras su salida de Envidarte, el Ayuntamiento ofreció un emplazamiento provisional en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), situado en el polígono industrial Llanos de Jarata. Sin embargo, la falta de avances en la concesión de una sede definitiva y la «ausencia de respuesta» por parte del equipo de gobierno han desembocado en una crisis interna que ha llevado, incluso, a la dimisión de varios de sus integrantes, mientras que otros se encontrarían a la espera de conocer las medidas que pueda adoptar el Consistorio, que ha previsto celebrar una nueva reunión.

El punto de inflexión llegó, según los testimonios recabados por este periódico, durante la pasada Semana Santa. «Ante la falta de agentes de Policía Local, el alcalde se dirigió a nosotros justo antes del inicio de la Semana Santa para que prestásemos algunos servicios, pero se encontró con la negativa de la gran mayoría de voluntarios», detallan las mismas fuentes. Y, a partir de entonces, las relaciones se habrían deteriorado «aún más», hasta el punto de que Protección Civil no ha prestado servicios en eventos destacados del municipio, como la pasada Feria en honor a San Francisco Solano, la Fiesta de la Vendimia o diversas procesiones que han tenido lugar en los últimos meses.

Reactivar la agrupación

Por su parte, el equipo de gobierno ha reiterado su compromiso y su reconocimiento hacia la labor que prestan los voluntarios. El edil Valeriano Rosales hizo hincapié en que el objetivo de la delegación de Seguridad no es otro que el de «reactivar» la Agrupación de Protección Civil.

El edil montillano reconoció a este periódico que este desencuentro tiene su origen en la salida de la agrupación de su sede de Envidarte. Sin embargo, según Rosales, «el equipo de gobierno no entendía que la ubicación de la sede fuera motivo para que algunos voluntarios se desactivaran, sobre todo si el nuevo emplazamiento cuenta con espacios y recursos acordes a lo que necesitan».

En ese sentido, y a pesar de que el equipo de gobierno defiende que «el servicio se puede prestar de forma similar en el espacio que se les asignó», continúan trabajando en la búsqueda de una sede definitiva. De hecho, el Ayuntamiento estudia con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la posibilidad de ubicar la sede de Protección Civil en un edificio próximo a la estación.