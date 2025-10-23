El Ayuntamiento de Palma del Río adelanta el pleno un día por el partido de la Copa del Rey

El Ayuntamiento de Palma del Río adelantará un día, al miércoles 29 de octubre, el pleno ordinario correspondiente a este mes para evitar la coincidencia con el partido de la Copa del Rey que el jueves 30 jugarán el Atlético Palma del Río y el Real Betis. Así se ha aprobado en un pleno extraordinario, no exento de polémica, en el que el equipo de gobierno defendió su propuesta de adelanto argumentando que se espera la llegada de más de 8.000 personas "y la ciudad debe estar preparada" ante tal acontecimiento. Por ello, anunció también la puesta en marcha de un Plan de Preemergencias municipal para el próximo jueves con motivo del encuentro deportivo.

El Pleno es el único órgano que tiene potestad para cambiar la fecha del pleno ordinario y es por ello por lo que se ha celebrado esta sesión extraordinaria. El equipo de gobierno del Partido Popular y el concejal no adscrito votaron a favor del cambio de día. Izquierda Unida y PSOE votaron en contra.

Francisco Martínez, portavoz de IU, indicó que no había ninguna justificación para este cambio más que el equipo de gobierno y la alcaldesa quieran estar presentes en este evento. En una rueda de prensa incluso manifestaron que este pleno costará a los palmeños "entre 3.500 y 4.000 euros" debido a los gastos que genera. También expresó que se podía haber tenido representación con dos concejales en el campo de fútbol y seguirían teniendo mayoría absoluta en el arco plenario. Martínez afirmó que el Plan de Preemergencias no era suficiente razón para adelantar el pleno y que solo obedecía "al capricho de la señora alcaldesa".

Por su parte, Alejandro Marco, portavoz del PSOE, expresó que desde el gobierno se intentó recortar el pleno y limitar las funciones de los concejales. También lo advirtió IU. La oposición no estuvo de acuerdo en esta medida que pretendía acortar el pleno a través de la eliminación de las mociones del orden del día o de los ruegos y preguntas.

El gobierno niega arbitrariedad

El portavoz del gobierno, Antonio Martín, justificó el cambio de día del pleno para activar un Plan de Preemergencia "aconsejado por informes técnicos" y la asistencia de más de 8.000 personas a este encuentro deportivo. "Requiere de medidas excepcionales para la población" y es "una prioridad" para "garantizar la seguridad", dijo. Esto es parte de lo que indican esos informes a los que se refirió el portavoz, defendiendo que "no es una medida arbitraria" y que se buscó el consenso con una llamada a los portavoces de los grupos políticos.

Por último, la alcaldesa quiso felicitar al Atlético Palma del Río y defendió su gestión ante un evento tan importante como este. Todos los demás portavoces también manifestaron la felicitación al club amarillo por la hazaña conseguida.