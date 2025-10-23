Acuerdo histórico en Puente Genil con los trabajadores de Sodepo para el convenio colectivo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores de la empresa municipal Sodepo para la firma de un nuevo convenio colectivo. En palabras del alcalde, Sergio Velasco, se trata de un acuerdo "histórico", puesto que desde el año 2015 no se alcanzaba un compromiso firme entre el Ayuntamiento y la plantilla para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores.

Velasco, que explicó que las negociaciones han sido dilatadas, puso de manifiesto que el nuevo convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, una fecha que pretende dar estabilidad al acuerdo y no interferir en los procesos electorales. Entre los aspectos más destacados que recoge el convenio cabe reseñar el reconocimiento de la antigüedad, que se aplicará de manera inmediata y retroactiva desde el 1 de julio de 2025, afectando a los trabajadores y trabajadoras de todas las categorías de la empresa.

Del mismo modo, "el acuerdo consolida la retribución salarial actual de todos los trabajadores, permitiendo también que las auxiliares de ayuda a domicilio consoliden la equiparación del salario mínimo, de modo que sus retribuciones evolucionarán con la Ley de Presupuestos del Estado", afirmó el alcalde, recalcando que "todos los trabajadores de Sodepo van a estar por encima del salario mínimo interprofesional".

Los pluses por servicios

Por otra parte, Velasco precisó que "desaparece el plus de vinculación, que se ha transformado en una retribución por antigüedad, también se recoge un plus de desplazamiento, que se aplicará a las auxiliares de ayuda a domicilio que se desplacen a las aldeas de Puente Genil en sus vehículos, pasando de 0,26 euros el kilómetro a 0,31 euros, e igualmente se introduce un plus de penosidad para los trabajadores del cementerio municipal valorado en 110 euros mensuales". "Además, también se han recogido las peticiones realizadas por el comité de empresa en lo relativo a los casos de maternidad, así como la obligación de registrar la jornada laboral".

"Consideramos que se trata de un convenio histórico, que nos da un marco de estabilidad, estableciendo una paz social en el marco de las empresas municipales de Puente Genil, ya que este acuerdo se une al que alcanzamos hace unos meses con los trabajadores de Egemasa", dijo el alcalde, añadiendo que "estamos demostrando talento negociador y disposición al diálogo, mostrando de esta forma lo que somos, un gobierno cercano a los trabajadores y dispuesto a mejorar las condiciones de los profesionales que están al servicio de todos los ciudadanos".