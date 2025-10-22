El vermut VRMT de Bodegas Robles, reconocido como Mejor Vermut 2025 en los Premios Ecovino

El vermut VRMT de Bodegas Robles ha sido reconocido como Mejor Vermut 2025 en los Premios Ecovino, celebrados en La Rioja, y ha obtenido Oro en su categoría. Se trata del certamen, celebrado en la Universidad de La Rioja, denominado Premios Ecovino y que se han consolidado como "el mayor concurso de vinos ecológicos de España por número de muestras y referente nacional en viticultura sostenible", según informa Bodegas Robles en un comunicado.

Organizado desde 2009 por Cultura Permanente con el apoyo de la Universidad de La Rioja y el Consejo de La Producción Agraria Ecológica de La Rioja, reúne cada año a un jurado de expertos. Como parte del programa, en la Cata de Grandes Ecovinos 2025 de la Asociación de Sumilleres de La Rioja, dirigida por Antonio Tomás Palacios e Íñigo Crespo, se cató nuestro VRMT 2016, reconocido como Mejor Vermut del año.

El otro vino premiado, también de la bodega montillana, ha sido Piedra Luenga Pedro Ximénez 2023, que ha logrado el Oro en la categoría de Dulces.

Francisco Robles, gerente, confirma que «estos premios en La Rioja avalan un camino: viticultura ecológica, trabajo con levaduras autóctonas y respeto por el viñedo para que la Pedro Ximénez y encuentre su mejor voz. VRMT demuestra que el vermut puede leerse desde Andalucía con identidad propia. Piedra Luenga PX confirma, añada tras añada, la profundidad de nuestro territorio».

Sobre Bodegas Robles

Bodega familiar fundada en 1927 en la D.O. Montilla-Moriles. A finales de los noventa adoptó la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas. Pionera en certificar su huella de carbono en España, su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Alimentos de España (2014), el Premio Enoturismo “Rutas del Vino de España” (2016) y el Premio BBVA al Mejor Producto Sostenible de España (2024), además de figurar en el TOP15 Bodegas de la Década (AEPEV, 2011–2020). “Cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos.”