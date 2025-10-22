Reclaman el testimonio del exsubdelegado del Gobierno en el juicio por el camino de Torilejos en Posadas

La defensa de varios de los 15 acusados en el juicio por los incidentes en el camino de Torilejos, en Posadas, acaecidos en 2007, ha solicitado este miércoles en la primera sesión del proceso la comparecencia como testigo de quien estaba entonces al frente de la Subdelegación del Gobierno, el socialista Jesús María Ruiz.

Uno de los abogados presentes en el juicio ha asegurado que la titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Córdoba ha aceptado la petición, por lo que Ruiz tendrá que presentarse como testigo y responder a las preguntas de la defensa y la acusación, si procede. Las defensas consideran que el dispositivo policial que se montó en aquel momento fue excesivo, por lo que consideran relevante el testimonio de quien estaba al frente en aquel momento de la Subdelegación del Gobierno y, por tanto, era el responsable político de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las pruebas testificales comenzarán a desarrollarse a partir de la semana que viene, comenzando con los guardias civiles que han seguido adelante con la demanda en este caso. Después intervendrán los testigos de la defensa, entre los que estaría Ruiz.

Prescripción de los delitos

Además, los abogados de la defensa han solicitado a la jueza la prescripción de los delitos que se juzgan, dado el tiempo de instrucción tan prolongado. También han denunciado que las acusaciones particulares y la fiscalía han incluido hechos que no estaban en el auto inicial y consideran que los guardias civiles demandantes ya fueron indemnizados a raíz de estos mismos hechos. La jueza tendrá que decidir sobre todas estas cuestiones en su resolución final.

Por otro lado, uno de los acusados ha presentado un requerimiento de recusación de la jueza, que le impidió representarse a sí mismo en el proceso. En un escrito remitido a este medio, asegura que ha presentado una queja ante el CGPJ, una solicitud de amparo ante el Colegio de la Abogacía de Córdoba y una denuncia ante la presidencia de la Audiencia Provincial.

Los incidentes que tuvieron lugar en 2007 en la finca de Torilejos, en el municipio cordobés de Posadas, terminaron con varios agentes de la Guardia Civil heridos durante unas protestas de vecinos y ecologistas que denunciaban el cierre de un camino público.