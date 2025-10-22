Puente Genil organiza un concurso de expresión artística contra la violencia de género

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Familias del Ayuntamiento de Puente Genil, Asunción César, ha presentado el primer Concurso de Expresión Artística contra la Violencia de Género. Se trata de una iniciativa que busca fomentar la participación de los jóvenes en el ámbito de esta temática a partir de diferentes modalidades como la fotografía, el dibujo o la pintura, abriendo de esta forma el campo de actuación respecto al anterior concurso de carteles contra la violencia de género que se había venido celebrando a lo largo de la última década.

"La intención es hacer de este certamen un concurso más llamativo buscando una mayor participación y haciéndolo más atractivo para los artistas de nuestro pueblo, reforzando al mismo tiempo el mensaje contra la violencia machista de cara a las actividades del 25N", explicó la concejala en rueda de prensa, añadiendo que el ganador o ganadora de dicho concurso recibirá un premio de 400 euros. Las bases del certamen estarán disponibles desde hoy en la página web del Ayuntamiento de Puente Genil.

Igualdad y conciliación

La edil también aprovechó la ocasión para informar que la Junta de Gobierno Local ha ratificado el decreto de solicitud de subvención del Plan Corresponsables, que incluye una cuantía de 35.609 euros, cuantía que permitirá al Ayuntamiento desarrollar proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad. César destacó la buena acogida que ha tenido esta iniciativa en los últimos dos años, y señaló que "seguimos muy comprometidos con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y ya estamos trabajando en el proyecto de cara a este próximo curso".

"La puesta en marcha del concurso de expresión artística contra la violencia de género y el desarrollo del Plan Corresponsables reflejan la hoja de ruta de este equipo de gobierno municipal, comprometido con la igualdad y cercano a las familias", concluyó la edil popular.