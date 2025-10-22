Educación
El programa de intermediación laboral de Erascis+ se presenta a 20 empresas de Palma del Río
El Instituto Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma del Río ha dado a conocer a más de 20 empresas, entidades y asociaciones locales el Programa de Intermediación Laboral de Eracis+, una herramienta para dar respuesta a la necesidad de empleo de los 280 usuarios de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+.
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha indicado en la presentación de esta jornada que muchas empresas palmeñas “trabajan con sensibilidad social, crecen gracias a las personas y a la confianza de su entorno y qué mejor manera de corresponder a esa confianza que apostando por proyectos como éste, que devuelven oportunidades a quienes más lo necesitan”.
En la reunión ha estado presente Dolores Sánchez, delegada territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, que habló de zonas de actuación preferente donde cobra especial importancia la colaboración público-privada y que se trasladará otros municipios de la provincia.
El concejal de Bienestar Social, Nicolás Valbuena, explicó en qué consiste este servicio de intermediación laboral que pretende crear puentes entre el tejido empresarial y las personas participantes en el programa Eracis+. En el programa se ofrece acompañamiento y apoyo en todo el proceso de incorporación laboral buscando “impulsar oportunidades reales de empleo y fortalecer el compromiso social compartido entre instituciones y empresas” según comentó Valbuena.
El programa Eracis+, financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y por el Fondo Social Europeo Plus, se desarrolla en Palma del Río desde el año 2024 con 280 itinerarios abiertos (usuarios o familias) aunque el objetivo es que se amplíe el número según informó el concejal.
