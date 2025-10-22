Las obras para mejorar la accesibilidad al casco histórico de Baena concluirán antes de final de año

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha anunciado que las obras para abrir una nueva calle entre Reguera y Baja de San Pedro avanzan a buen ritmo y estarán concluidas para finales de este año. En una comparecencia junto a técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria, Serrano ha destacado que esta intervención resolverá un problema histórico de movilidad en el casco histórico de la ciudad y mejorará la accesibilidad de la barriada de San Pedro y su entorno.

Este proyecto, incluido en los Planes Provinciales 2020-2023, se encontraba "completamente paralizado" al inicio del actual mandato, destaca la alcaldesa, que explica que "cuando tomamos posesión en junio de 2023 la obra no contaba siquiera con el estudio de detalle aprobado, requisito imprescindible para licitarla, y existía el riesgo de perder la subvención de la Diputación de Córdoba".

El proyecto supone una inversión superior a 600.000 euros, financiados con 276.000 euros aportados por la Diputación y 380.000 euros de fondos municipales. La obra ha sido adjudicada a la empresa Pavimentos Morales, con un presupuesto final de 500.000 euros, tras una baja económica en el proceso de licitación.

Obras de la nueva calle entre Reguera y San Pedro en Baena. / Juan Carlos Roldán

La regidora destacó el valor estratégico de esta nueva vía, que permitirá conectar el fondo de saco de San Pedro con el borde sur del casco histórico, mejorando la movilidad y regenerando urbanísticamente una de las zonas más antiguas de la ciudad.

“Esta actuación no solo soluciona un problema de accesibilidad, sino que contribuye a la revitalización del casco histórico. La regeneración urbana también es una herramienta para resolver problemas sociales y dar nueva vida a nuestros barrios”, subrayó Serrano.

Asimismo, la alcaldesa lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Puerta Córdoba y alrededores, asegurando que, "una vez finalizadas las obras, contaremos con una calle moderna, segura y plenamente integrada, que mejorará la circulación y aportará visibilidad y vitalidad a la zona", añadió.

Adquisición de una huerta

Serrano recordó que el Ayuntamiento también tuvo que adquirir previamente la huerta donde se asienta el trazado para poder ejecutar el proyecto, un paso indispensable que desbloqueó definitivamente la actuación. "Es una gran obra para Baena, no todos los días se abre una nueva calle en un municipio, y menos con esta envergadura", afirmó.

En su intervención, el director de la obra y responsable de la ingeniería GIS, Antonio Jesús Sánchez, explicó los detalles técnicos del proyecto. Así, detalló que el vial contará con 7 metros de anchura, doble calzada y aceras de un metro, además de redes de saneamiento, abastecimiento, telefonía y alumbrado público. "Hemos salvado un desnivel importante entre las calles Baja de San Pedro y Reguera, trabajando con movimientos de tierra considerables y materiales de alta capacidad portante", indicó el ingeniero.