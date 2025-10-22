Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera

Este martes 21 de octubre fallecía, a los 40 años de edad, Mariano Hens Rodríguez, concejal del grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Fuente Palmera, que en los últimos meses estuvo luchando contra una dura enfermedad que finalmente no ha podido superar.

El Consistorio ha decretado dos días de luto oficial (21 y 22 de octubre) y las banderas de todos los edificios municipales ondean a media asta.

Mariano Hens también perteneció a la primera Corporación de la ELA de Ochavillo del Río, su pueblo natal, y fue edil del Ayuntamiento de Fuente Palmera de 2007 a 2015 formando parte del equipo de gobierno socialista de esa etapa.

Las muestras de condolencia no han dejado de producirse en las últimas horas tanto a nivel particular como de distintas instituciones, partidos políticos, etc. del municipio.

Desde el PSOE señalaron que a pesar de su juventud, Hens era un político con mayúsculas, le apasionaba la política por pura convicción de servicio público a los vecinos. Trabajador incansable en ambas etapas como concejal, hasta el último momento estuvo dedicado a seguir presentando propuestas para mejorar su pueblo.

“Fue una persona plenamente comprometida con el PSOE y con las ideas progresistas, y deja a todo el PSOE de La Colonia de Fuente Palmera un poco huérfano con su marcha”, dijeron desde el partido.

Sus compañeros apuntan que más allá de la política también era una persona excepcional, humilde, sencilla, luchadora y para el que lo primero era su familia. Siempre se podía contar con él cuando se le necesitaba.

Los socialistas han indicado que “te echaremos mucho de menos, Mariano. Dejas un vacío irreparable entre todos tus compañeros de partido, todos los que tuvieron la suerte de trabajar contigo y en la política de La Colonia”.

El funeral será esta en la tarde de este miércoles a las 18.00 horas en la Parroquia de la Purísima Concepción de Fuente Palmera.