Los jóvenes de Pozoblanco ya pueden solicitar las ayudas del Plan Alquila 2024

El Plan Alquila puesto en marcha por el Ayuntamiento de Pozoblanco abre una nueva convocatoria de ayudas destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Esta convocatoria es la correspondiente al año 2024, por lo que podrán solicitarla aquellos jóvenes que hayan estado viviendo en este régimen durante la totalidad o parte de ese año. El presupuesto global de las ayudas asciende a 30.000 euros.

La subvención cubrirá hasta el 50 por ciento de la renta mensual, con un límite máximo de 150 euros por mes, una "ayuda significativa para muchos jóvenes que apuestan por iniciar su vida independiente en nuestro municipio", según la concejala de Juventud, María Fernández. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales y ante cualquier duda o consulta los interesados podrán acudir al Punto Joven en horario de 8.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Visión estratégica

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que este programa "es una muestra más del compromiso del Ayuntamiento con la juventud pozoalbense, facilitando su independencia y apostando por un futuro con más oportunidades". El regidor ha señalado que "el Plan Alquila Joven es una herramienta eficaz que combina el apoyo económico con una visión social y estratégica: que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida en Pozoblanco".

El alcalde ha recordado que "este plan, que se viene desarrollando de forma continuada desde 2017, ha ayudado ya a cientos de jóvenes a mantenerse en el municipio, al tiempo que ha contribuido a fortalecer la economía local a través del mercado del alquiler".