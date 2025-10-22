Sucesos
Gran despliegue de la Policía Nacional en una barriada de Pozoblanco
La operación, que ha causado gran revuelo entre los vecinos, está dirigida desde Madrid
La Policía Nacional ha llevado a cabo este miércoles un importante despliegue en el conocido como Plan 54, una zona de viviendas ubicada en el paseo de Los Llanos de Pozoblanco. Hasta allí se han desplazado varios vehículos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y también un gran número de agentes.
Según la información facilitada a este periódico, la operación ha venido decretada desde Madrid por lo que, hasta el momento, se desconocen las causas de la misma. No es la primera vez que esta zona es objeto de operaciones y redadas policiales, casi todas ellas vinculadas con el tráfico de drogas.
La operación ha comenzado a primera hora de la mañana y ha causado gran revuelo en la zona porque ha coincidido con la entrada del alumnado del centro escolar que se encuentra ubicado justo enfrente de las viviendas.
