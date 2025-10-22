Del 6 al 9 de noviembre
La Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se da a conocer en Sevilla
La ciudad hispalense es el municipio invitado en esta edición
La Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se ha presentado este miércoles en el salón de actos de Turismo de Sevilla. La actividad está relacionada con la designación de la capital hispalense como ciudad invitada a la 25.ª edición de la feria, que se desarrollará entre los días 6 y 9 de noviembre en Villanueva de Córdoba.
El alcalde, Isaac Reyes, ha estado acompañado en la presentación por el director general de Turismo Sevilla, Juan José Domínguez, y por el presidente de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo.
Los intervinientes han destacado la importancia de la presencia de la capital andaluza en el evento y la promoción que desde el Consistorio hispalense se va a realizar de la feria en los próximos días.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'