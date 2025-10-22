La Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se da a conocer en Sevilla

La Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se ha presentado este miércoles en el salón de actos de Turismo de Sevilla. La actividad está relacionada con la designación de la capital hispalense como ciudad invitada a la 25.ª edición de la feria, que se desarrollará entre los días 6 y 9 de noviembre en Villanueva de Córdoba.

El alcalde, Isaac Reyes, ha estado acompañado en la presentación por el director general de Turismo Sevilla, Juan José Domínguez, y por el presidente de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo.

Los intervinientes han destacado la importancia de la presencia de la capital andaluza en el evento y la promoción que desde el Consistorio hispalense se va a realizar de la feria en los próximos días.