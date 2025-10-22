El emprendimiento turístico centra unas jornadas de trabajo en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla acogió este miércoles una jornada de trabajo centrada en el emprendimiento turístico en el espacio Solera Lab, una cita impulsada junto a la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa con el objetivo de fomentar la creación de proyectos empresariales vinculados al turismo, la cultura y el desarrollo sostenible del territorio.

El encuentro formó parte del ciclo de jornadas sobre emprendimiento que el Consistorio viene celebrando este mes, tras la primera sesión dedicada al ámbito cultural el pasado 9 de octubre, y antes de la cita final que tendrá lugar en noviembre en torno al emprendimiento joven y la economía social.

El teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, destacó que «estas jornadas se enmarcan dentro de un ciclo de actividades con el que queremos seguir dando a conocer Solera Lab como un espacio de coworking, de emprendimiento y de oportunidades para quienes deseen poner en marcha una actividad empresarial» en la localidad.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, puso de relieve la importancia de la colaboración institucional para aprovechar los recursos de la comarca.

«Tenemos un potencial enorme en artesanía, enogastronomía y patrimonio», afirmó Ruz, quien resaltó que «desde la Mancomunidad trabajamos hombro con hombro con los ayuntamientos, con la Ruta del Vino y con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para crear paquetes turísticos que atraigan a visitantes y generen desarrollo económico en la comarca».