Aguilar celebrará en noviembre la quinta edición de 'Pontefino'

Los días 14, 15 y 16 de noviembre la Cooperativa Vitivinícola de Aguilar de la Frontera acogerá la quinta edición de Pontefino, actividad que busca promocionar el sector del vino local y comarcal que cuenta con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, que ha presentado este miércoles la actividad, ha destacado la importancia que tiene para la Diputación e Iprodeco "apoyar a través de Sabor a Córdoba los productos agroalimentarios de toda la provincia, impulsando el consumo de todo lo bueno que tenemos los cordobeses porque cuando consumimos lo nuestro estamos creando empleo".

"Por eso estamos colaborando con bodegas, lagares y cooperativas, porque tenemos que generar empleo. Además, hacemos un esfuerzo importante no sólo con la financiación de estos eventos, sino yendo de la mano para tener mejores productos y la mejor gastronomía líquida, que son nuestros vinos y vinagres", ha manifestado Romero.

Actividades previstas

Pontefino contará con la participación de empresas del sector del vino y con otras de hostelería cuyo componente principal es la gastronomía. Este año serán un total de 15 empresas, de las que siete serán bodegas y lagares y cinco de restauración. En cuanto a la programación, hay previstas catas dirigidas y maridadas, talleres de venencia y, como colofón, habrá un espectáculo flamenco a cargo de la Peña Flamenca de Aguilar para celebrar su cincuenta aniversario.

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, ha destacado la importancia de esta actividad para el municipio, porque "los vinos son herencia, cultura y vida en una tierra que ha sabido transformar el esfuerzo y la tradición en arte, un pueblo que viene promocionando algo tan nuestro como la viña, que ahora está pasando un momento difícil y que lleva mucho tiempo realizando actividades relacionadas con el vino".

En cuanto a Pontefino y sus múltiples significados, la alcaldesa ha abundado en que "hablamos de glamour, identidad, singularidad, excelencia, economía y vida y, por qué no, enamoramiento de lo nuestro".

Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Francisca Herrador, ha reiterado que el objetivo de Pontefino "es promocionar los vinos de Aguilar reforzando nuestra identidad vitivinícola y mostrando la calidad de los mismos" y ha explicado que "participan también Moriles y Montilla, lo que refuerza el carácter comarcal de la cita".