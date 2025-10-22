La Agrupación de Cofradías de Cabra votará una nueva carrera oficial

La Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra decidirá en un cabildo extraordinario que tendrá lugar este próximo martes 28 de octubre si modifica, por un lado, el reglamento de régimen interior, y por otro, si se modifican los recorridos procesionales que tienen lugar en Semana Santa y que podrían afectar, en caso de aprobarse, al mantenimiento de la actual carrera oficial como hasta ahora se conoce desde que se estableciera a principios de los años 90 del pasado siglo XX.

El presidente del ente cofrade, Bernardo Nicolás Fresnillo, ha informado este miércoles en una rueda de prensa sobre esta cuestión que en las últimas semanas ha desatado la polémica en la ciudad, al recogerse más de 700 firmas entre ciudadanos, comerciantes, hosteleros y vecinos mostrando su disconformidad con el cambio de ubicación de la carrera oficial de su eje central en la calle San Martín y su traslado a la calle Priego y al entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde tiene su sede la Agrupación. Las firmas ya han sido presentadas al párroco y consiliario de la Agrupación, Fracisco J. Delgado, y al propio Ayuntamiento.

Fresnillo, que fue elegido presidente a finales de junio pasado con el respaldo de 22 cofradías de un total de 27, llevaba en su proyecto la mencionada modificación, la cual, como explicó, aún no está diseñada pero sí avanzó que tiene como centro la ubicación del palquillo de toma de horas a las puertas de la iglesia de Santo Domingo.

La propuesta, de salir adelante el próximo 28 de octubre, deberá de trabajarse entre todas las cofradías penitenciales, tanto en su organización como en su diseño y desarrollo, con la máxima participación.

En caso de no respaldarse esa modificación, Fresnillo adelantó que presentará su dimisión una vez que finalice la próxima Semana Santa, ya que, indicaba, él «no podría gestionar la Agrupación» bajo otras premisas con las que no su equipo no se presentó a la elección para un periodo de cuatro años.

Alejar la Semana Santa del folclore

Y es que, según subrayó, el concepto bajo el cual él viene trabajando es «situar la sacralización de la Semana Santa por encima del folclore», por lo que seguiría trabajando a favor de la Semana Santa egabrense, pero ya desde su cofradía.

Sobre las firmas en desacuerdo con esas modificaciones, afirmó que las entiende y respeta en aras de la participación ciudadana, pero no entiende «a qué intereses pueden responder, y menos si hay de hoteleros», que apuntaba que serían a título particular, «ya que la Asociación de Hosteleros no me ha comunicado nada».

Y es que ubicar la carrera oficial fuera de la calle San Martín es alejarla de donde se concentran un buen número de establecimientos hosteleros.

En el caso de aprobarse el proyecto, anunciaba que está dispuesto a reunirse con los hosteleros para trabajar otros proyectos.

Por último, Fresnillo, respecto a qué tipos intereses puede haber respondido la polémica, indicaba que los desconoce, «pero el ejemplo está en las dos mociones que se dieron en el Pleno municipal tan solo tres semanas después de mi elección, ni los 100 días que se dan a los políticos», dijo.