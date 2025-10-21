El PSOE de Priego solicita la nulidad del acuerdo del Pleno para solicitar un préstamo de 1,6 millones

El grupo municipal del PSOE de Priego ha solicitado la nulidad de la modificación presupuestaria por importe de 1.615.000 euros aprobada en la sesión plenaria del pasado 25 de septiembre, así como el inicio de los trámites para la disolución de la empresa Aguas de Priego SL.

Según el escrito suscrito por el portavoz socialista, Toni Musachs, en la citada sesión plenaria "se incluyó por urgencia dentro del orden del día, con el voto en contra del PSOE, un expediente de modificación presupuestaria por importe de 1.615.000 euros", señalándose que en la memoria de Alcaldía que consta en dicho expediente se recoge que por parte del equipo de gobierno, con el asesoramiento de los técnicos de la Diputación, Grupo Cinco y el propio auditor de la empresa, "se ha elaborado un plan para sacar a Aguas de Priego, SL de esta situación". Dicho documento, continúa el escrito, "no consta en el expediente sometido a pleno ni es conocido por los grupos de la oposición".

El PSOE critica que "no se nos ha proporcionado información fundamental para poder tomar una decisión de tal trascendencia", por lo que consideran que el acuerdo aprobado "es nulo de pleno derecho por impedir a los concejales de la oposición ejercer nuestros derechos fundamentales de participación política, con numerosa jurisprudencia al respecto".

La deuda

Según señalan los socialistas, en un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba se hace constar que la empresa Aguas de Priego SL "adeuda al Ayuntamiento 1.594.740,45 euros", cantidad a la que habría que sumar los intereses legales no recogidos en dicho documento. Así, advierte que, jurídicamente, "sería muy cuestionable contar la subvención de los consumos adscritos de 2022 a favor de la empresa Aguas de Priego SL, puesto que por la Ley General de Subvenciones, al ser deudora la empresa del Ayuntamiento, no habría lugar a otorgar ninguna subvención, así como no consta que se hubiese tramitado dicho expediente de concesión de subvención por parten del Ayuntamiento, más allá de una voluntad política del equipo de gobierno de tener la intención de hacerlo".

Por otra parte, el PSOE señala que el equipo de gobierno "pretende pedir un préstamo por importe de 1.590.000 euros para realizar una ampliación de capital de una sociedad en causa de disolución y que le adeuda al Ayuntamiento más de esa cantidad". El grupo municipal puntualiza que desde el grupo municipal socialista se solicitó el 8 de octubre de 2025 a la Tesorería Municipal "conocer a cuánto ascienden los intereses legales que adeuda Aguas de Priego al Ayuntamiento", intereses que, según el PSOE, "no son tenidos en cuenta ni por parte de la empresa ni por parte del Ayuntamiento".

Inviabilidad de la empresa

Esto, para el grupo municipal de la oposición, agrava aún más "la inviabilidad estructural de la empresa, ya que cada día que pasa la deuda de la empresa con el Ayuntamiento sigue creciendo, resultando del todo inviable arrastrar al Ayuntamiento a endeudarse en más de 1,6 millones de euros más intereses, cuando es del todo improbable que la empresa vaya a devolver nunca la deuda que mantiene con el Ayuntamiento".

Por otra parte, el escrito presentado por los socialistas hace constar que en el citado préstamo "se incluye también una cantidad como aportación patrimonial para Aguas de Priego destinada a pérdidas del ejercicio por importe de 25.000 euros". Acción que, para los socialistas, "tiene como objetivo sortear la imposibilidad legal de realizar los pagos de los consumos de agua del Ayuntamiento de Priego, que al existir una deuda no se pagaría sino que se compensaría, algo que el alcalde se niega a hacer”.