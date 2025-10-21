Priego acogerá el próximo fin de semana el Foro Inclusivo de la Subbética

Priego será el próximo fin de semana epicentro andaluz de la inclusión con la celebración del Foro Inclusivo de la Subbética, un encuentro que se convertirá en un espacio vivo de experiencias, diálogo y acción orientado a construir un territorio más accesible, participativo y comprometido con todas las personas.

Organizado por la asociación Albasur con la colaboración del Ayuntamiento de Priego, la Diputación de Córdoba, la Mancomunidad de la Subbética, la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y el patrocinio de la firma aceitera Mueloliva, el foro reunirá a entidades, profesionales, deportistas y ciudadanía en torno a un objetivo común: demostrar que la inclusión se vive, se siente y se comparte.

Durante el encuentro, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre, se abordarán temas como el deporte adaptado, la cultura inclusiva, el turismo accesible y la vida comunitaria, a través de ponencias, talleres y actividades al aire libre.

Participación de grandes referentes

El foro contará con la presencia de referentes que han convertido la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en su forma de vida. Entre ellos Javier Pitillas, fundador de DisCamino, que mostrará cómo la pasión y la unión de personas han permitido a cientos de personas con discapacidad recorrer el Camino de Santiago en bicicletas adaptadas, cumpliendo el sueño de llegar a la Plaza del Obradoiro.

También estarán Lorena Quintas, cuya ceguera y movilidad reducida no le han impedido crear su propio emprendimiento, en el que elabora piezas artesanales únicas a través del tacto; Eva Isidoro y Antonio Muñoz, representantes de Granada Integra, que defenderán el deporte y la comunidad como herramientas esenciales para la igualdad, y Hamude Mroue Cuenca, fundador de Turismo Adaptado V3, que presentará sus iniciativas pioneras en rutas universales y tecnología accesible, que transforman el turismo inclusivo en España.

Un cuento

Según se indica desde la organización, uno de los momentos más emotivos del foro será la presentación del cuento Nènglí, escrito por Jorge Moreno, un relato accesible en formato de lectura fácil, que narra la historia de dos niños con diferentes capacidades y una amistad que rompe barreras. El propio título significa "Capacidad" en chino, e invita a reflexionar sobre las etiquetas y los prejuicios que aún persisten en torno a la discapacidad y cómo una barrera, con esfuerzo, se convirtió en una oportunidad.

El programa combinará ponencias inspiradoras, talleres prácticos y actividades deportivas inclusivas, además de espacios para la convivencia y la gastronomía local.

El aceite con DOP Priego de Córdoba tendrá un protagonismo especial en la programación, poniendo en valor la identidad y la riqueza del territorio.

Los visitantes también podrán conocer de cerca una exhibición y práctica con diferentes bicicletas adaptadas que están revolucionando la práctica del deporte y el ocio accesible en España. Bicicletas que podrán ser disfrutadas el primer y último día del foro, en el que se hará una ruta cicloturista por la Vía Verde.