Palma del Río alega contra la resolución de los fondos EDIL: "No hay una distribución equitativa"

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado que el Ayuntamiento está ultimando las alegaciones a la resolución provisional de la concesión de los fondos europeos EDIL. Esteo indica que "vamos a pelear hasta la última instancia judicial la decisión del Gobierno de España para que Palma reciba los fondos que merece para desarrollar su proyecto”. De hecho, un informe indica que dentro de las ciudades medias solicitantes de los fondos, entre las que se encuentra Palma, "no hay una distribución equitativa entre comunidades autónomas ni provincias". "Las provincias más favorecidas han sido Granada y Málaga, mientras que en Córdoba solo ha correspondido un 9% del total", señala la alcaldesa.

Tras conocer que Palma del Río se quedaba fuera de esta convocatoria de fondos europeos el pasado 3 de octubre por no llegar a la puntuación mínima, el Ayuntamiento ha solicitado la valoración por puntos del proyecto presentado. Palma del Río, Ciudad de Futuro era el plan presentado por el gobierno municipal que pretendía crear una ciudad deportiva y cultural en la zona polideportiva, sombrear la avenida Aulio Cornelio y crear naves industriales en el polígono.

En declaraciones a CÓRDOBA, la alcaldesa ha informado que se están presentando alegaciones, ya que el plazo aún no ha terminado. Tras solicitar la baremación que ha recibido el proyecto palmeño, se ha ampliado el plazo de presentación de alegaciones hasta el 24 de octubre por el defecto de forma en la notificación de la resolución provisional, es decir, por no incluir la puntuación recibida.

La puntuación, inferior a 50

Esteo ha confirmado que la puntuación recibida para este proyecto es de 41,5 puntos, no llegando a los 50 puntos exigidos para optar a esta convocatoria de fondos europeos. Recibieron la notificación de esta puntuación el pasado 17 de octubre, cuando finalizaba el plazo, por eso se ha concedido una prórroga. La puntuación viene detallada para cada uno de los criterios de puntuación, aunque desde el gobierno la consideran "subjetiva".

La regidora manifiesta que "no estamos de acuerdo y vamos a presentar alegaciones junto a informes técnicos que preparan el departamento de Fondos Europeos, la asesoría jurídica municipal y la empresa contratada para este fin".

La alcaldesa ha concluido que mantendrá reuniones esta semana con todos los implicados y comunicará las alegaciones que se presentarán en cuanto finalice. Además, reitera que irá "hasta la última instancia judicial" para conseguir estos fondos.