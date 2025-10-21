El mejor bombón de chocolate se hace en Córdoba y se inspira en la familia

Los pasteleros son auténticos orfebres de lo dulce. Sus creaciones pueden ir más allá del gusto y alegrar la vista, el olfato y el tacto, cuando se hacen con mimo. Así es como trabajo Juan Carlos Sarmiento, un pastelero natural de Almodóvar del Río que trabaja en Pastelerías Roldán en la capital y que acaba de ganar el premio al mejor bombón de chocolate en el evento internacional Guadalcao celebrado el pasado fin de semana en Sevilla.

Su confite se basa en la familia. Sarmiento explica a Diario CÓRDOBA que se inspiró en las distintas etapas del desarrollo para presentar Rosario de vida, con el que ganó el concurso. Tiene tres rellenos, "el más difícil todavía", cada uno con un sentido. El primero es una nube dulce que simboliza la infancia; el segundo, caramelo para representar la juventud y finalmente los frutos rojos "que pegan con todo" y que dibujan en el bombón la etapa de la plena madurez a partir de la esencia de un té.

Según su propia definición, Rosario de vida cuenta con "marshmallow para la infancia, toffee para la juventud, frutos rojos para la madurez y una flor que florece como la unión de la familia", a la que ha querido homenajear con esta creación.

El bombón ganador de Guadalcao. / CÓRDOBA

2ª Semana Internacional del Cacao

Así obtuvo el 1° premio al Mejor Bombón de Chocolate en la 2ª Semana Internacional del Cacao y el Chocolate Guadalcao 2025, celebrada en Sevilla el pasado sábado. En su primera participación en el mismo evento el año pasado, Sarmiento ya quedó tercero con un bombón elaborado a partir de mermelada de pimientos de piquillo.

Este pastelero de 50 años lleva toda la vida trabajando en Pastelerías Roldán, donde se han formado de manera autodidacta. Recerda que llegó como aprendiz con tan sólo 17 años. Así, hasta que "en 2001 abrieron una chocolatería y me pusieron ahí sin yo saber nada. Aprendí con los años, soy autodidacta. Esto son las cosas de la vida, te enriquece tu trabajo y te enfocas en hacer las cosas bien hechas".

Sarmiento aún desconoce si este bombón ganador del concurso podrá probarse en Roldán, dado que se trabajo de una elaboración que requiere mucho trabajo y es un producto "muy personalizado", diseñado especialmente para el certamen.