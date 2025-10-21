Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: más de 100 agentes y un helicóptero desplegados

Más de 100 agentes de la Guardia Civil, con el refuerzo del servicio cinológico (perros especializados) y del aéreo (al menos un helicóptero) están desplegados en estos momentos en la barriada de Los Pinos, en la localidad cordobesa de Rute.

La unidad de seguridad ciudadana y el grupo de seguridad ciudadana, apoyados por patrullas del instituto armado en la comarca, se encuentran trabajando en estos momentos en una macrooperación.

Varias operaciones de envergadura

En los últimos meses, el trabajo de la Guardia Civil en diversas operaciones de envergadura, muchas de ellas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, han sido intensas y constantes. De hecho, hace 12 días, se desplegaron más de 40 guardias civiles en Peñarroya-Pueblonuevo, en un operativo que concluyó con tres detenidos tras varios registros.

Fue la cuarta operación -esta de Rute ya es la quinta- en la provincia en alrededor de un mes, tras las de Palma del Río, Baena y Bujalance, todas con amplios despliegues de efectivos, incluidos los servicios cinológicos y aéreos con presencia de un helicóptero y drones.

En la localidad de la Vega del Guadalquivir se detuvo a seis personas por tráfico de drogas, una de las cuales ingresó en prisión, en una actuación coordinada por el área de Investigación del puesto principal de Palma del Río. Allí los registros afectaron a cuatro inmuebles y, fruto de ellos, se desmantelaron tres puntos de venta de drogas muy activos y se intervinieron más de 14 gramos de heroína, así como 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack (mezcla de cocaína y heroína) y más de 6.500 euros en billetes fraccionados.

Operativo desplegado en Bulajance contra el tráfico de drogas, hace menos de un mes. / José Escamilla

En Baena y Bujalance

En Baena fueron siete los detenidos (seis en la primera fase de la operación y uno posteriormente) en un dispositivo que desplegó a más de 60 agentes en el barrio de San Pedro y algunas de sus calles aledañas. Se efectuaron siete registros, en los que participaron unidades de los Grupos Rurales de Seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y varias patrullas, con las que también colaboró estrechamente la Policía Local, apoyados por un helicóptero.

Y nueve fueron los detenidos en Bujalance, en un operativo que se desarrolló en la Ronda Sur y en las calles Herradura, Chillón y Pozonuevo del municipio del Alto Guadalquivir y finalizó con nueve detenidos, pendientes aún de pasar a disposición judicial.