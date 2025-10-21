Sucesos
Detenido un hombre en Lucena por intentar robar un bolso a una mujer de avanzada edad con violencia e intimidación
El joven se aproximó por la espalda para tratar de arrebatarle el objeto, aunque no lo consiguió y emprendió la huida
La Policía Nacional ha detenido en Lucena a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras los hechos ocurridos el pasado día 13 de octubre en una vía pública de la localidad. En torno a las 20.45 horas, la Sala Cimacc-091 recibió una llamada alertando de un robo con violencia sufrido por una mujer de avanzada edad. Según el relato de los testigos y de la víctima, "un joven se aproximó por la espada e intentó arrebatarle el bolso que portaba colgado del hombro", explica la Policía Nacional en una nota de prensa en la que da cuenta del caso.
La víctima se resistió
Durante el forcejeo, la mujer trató de evitar que el agresor consiguiera su propósito, "recibiendo un empujón que la hizo caer al suelo". A pesar de la violencia empleada, el autor no logró sustraerle el bolso y huyó apresuradamente del lugar. La víctima fue asistida por varios peatones y posteriormente atendida por los servicios sanitarios.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que "permitió identificar al presunto autor de los hechos". Una vez localizado, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad con cargos, explica la Policía Nacional.
