Consorcio Metropolitano de Transporte
Usuarios del bus de línea de El Carpio y Pedro Abad denuncian un mal servicio por falta de aforo y exigen su refuerzo
Los afectados pierden citas médicas, horas de trabajo y exámenes y la Junta culpa de la incidencia a las averías de los trenes
Desde hace dos semanas, usuarios del autobús del consorcio metropolitano de El Carpio y Pedro Abad en dirección a Córdoba vienen sufriendo falta de espacio desde las 7 hasta las 10 de la mañana, lo que les ha obligado a no poder subir al bus de línea y perder citas médicas, horas de trabajo y exámenes, entre otras obligaciones.
Según uno de los afectados, Diego Mesones, «en Pedro Abad se han tenido que quedar entre 3 y 4 personas en tierra durante varios días de estas dos últimas semanas, y en El Carpio casi una veintena, ya que el autobús venía saturado de Villa del Río y Montoro y la línea no se ha reforzado».
Mesones, que ha denunciado la situación tanto al Defensor del Pueblo Andaluz como a la Junta de Andalucía, ha manifestado a este periódico que «el año pasado sí ponían refuerzos, pero este año no, lo que está perjudicando a muchas personas de estos dos municipios vecinos, que deben esperar más tarde al paso de otros autobuses, perjudicando aspectos tan importantes como la sanidad, la educación o el trabajo, entre otros asuntos».
Las causas, según la Junta
Ante esta situación, el Consorcio de Transporte Metropolitano, que depende de la Junta de Andalucía, argumenta que «la falta de aforo en los vehículos de transporte público metropolitano en las paradas de El Carpio es provocada por las incidencias sufridas en el servicio ferroviario de Villa del Río».
Añaden que tales incidencias en la red de Renfe no pueden preverse, lo que dificulta el establecimiento de un servicio de refuerzo en la línea de autobús metropolitano. Explican las mismas fuentes que «los servicios de refuerzo del operador saldrían desde Andújar, pero al conocer la necesidad ya no llegaría a tiempo a El Carpio y, por lo tanto, a Córdoba».
Asimismo, el Consorcio concluye que está estudiando establecer los servicios de refuerzo buscando un patrón para cubrir las necesidades de aforo en El Carpio.
