Comienzan las obras de rehabilitación de los juzgados de Montilla

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha visitado este martes las obras de rehabilitación de los juzgados de Montilla, donde ha destacado que esta actuación permitirá solucionar uno de los problemas más serios que tenía el edificio, las filtraciones por humedades en la cubierta y en los laterales, además de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia energética del edificio.

La intervención, adjudicada a la empresa Maracof SL y cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), cuenta con una inversión total de 830.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, según ha informado la Junta de Andalucía.

El proyecto incluye la instalación de bucles magnéticos en las salas de vista "para facilitar la audición de las personas con implantes cocleares", así como la renovación completa de la carpintería y la envolvente térmica, la instalación de placas fotovoltaicas, la reparación de humedades y la sustitución de los sistemas eléctricos e iluminación por tecnología más eficiente. Además, se acometerán obras para mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. "El edificio quedará en condiciones inmejorables, con el único objetivo de ofrecer el mejor servicio público posible", ha afirmado la delegada durante su visita.

Estas obras se enmarcan en el Plan Estratégico de Justicia 2023-2030, dentro de su Plan de Humanización, cuyo objetivo es acercar la justicia a la ciudadanía y mejorar la atención a las personas usuarias de los servicios judiciales, garantizando la accesibilidad.

La nueva estructura comarcal

Desde el pasado 1 de julio está en vigor en Montilla la nueva estructura judicial derivada de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que convierte los antiguos juzgados en tribunales de instancia. En el caso de Montilla, el tribunal cuenta con dos secciones (Civil y Penal) y una plantilla de 15 funcionarios, además de un Registro Civil que da cobertura a toda la comarca. Asimismo, las oficinas municipales de Justicia de La Rambla y Fernán Núñez, que sustituyen a los antiguos juzgados de paz, servirán de apoyo para descongestionar el trabajo del tribunal. "Estas oficinas, dependientes también de la Consejería, permitirán realizar trámites y gestiones sin necesidad de desplazarse hasta Montilla, lo que refuerza el carácter de cercanía de la Justicia", ha apuntado López.

En relación con los nuevos servicios judiciales, la delegada ha subrayado que la Junta continúa apostando por los medios alternativos de resolución de conflictos, con el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa) implantado el año pasado y ya en expansión a toda la provincia, y la próxima puesta en marcha del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca).