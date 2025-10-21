Micromecenazgo
Las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera necesitan construir un nuevo obrador para subsistir
Lanzan una campaña solidaria para recaudar fondos y poder continuar con la elaboración de dulces, su principal fuente de sustento
Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera (Córdoba) piden ayuda para la construcción de un obrador que les permita seguir con su producción de dulces artesanos.
Desde hace años, la repostería es su principal fuente de ingresos y permite a las Carmelitas Descalzas vivir de su trabajo. Hasta ahora, las monjas han trabajado en la cocina del convento, pero ésta se les ha quedado pequeña. La comunidad necesita ahora acondicionar un espacio monástico como obrador donde poder trabajar, almacenar y disponer de las máquinas adecuadas para su actividad.
Dado que el coste de las obras supera con creces sus posibilidades económicas, las Carmelitas han lanzado junto a la Fundación DeClausura una campaña solidaria de micromecenazgo, disponible en el siguiente enlace: https://declausura.org/necesidades-urgentes/apoyo-en-la-construccion-del-obrador-de-dulces/
La Fundación DeClausura es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los conventos y monasterios de España y a dar a conocer la vida contemplativa. "Para poder apoyar a las monjas cuenta con la solidaridad de quienes quieran contribuir con su aportación económica al sostenimiento de esta comunidad monástica", indican desde la entidad.
