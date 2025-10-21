Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Micromecenazgo

Las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera necesitan construir un nuevo obrador para subsistir

Lanzan una campaña solidaria para recaudar fondos y poder continuar con la elaboración de dulces, su principal fuente de sustento

Obrador convento San José de Aguilar de la Frontera.

Obrador convento San José de Aguilar de la Frontera. / CORDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera (Córdoba) piden ayuda para la construcción de un obrador que les permita seguir con su producción de dulces artesanos.

Desde hace años, la repostería es su principal fuente de ingresos y permite a las Carmelitas Descalzas vivir de su trabajo. Hasta ahora, las monjas han trabajado en la cocina del convento, pero ésta se les ha quedado pequeña. La comunidad necesita ahora acondicionar un espacio monástico como obrador donde poder trabajar, almacenar y disponer de las máquinas adecuadas para su actividad.

Micromecenazgo

Dado que el coste de las obras supera con creces sus posibilidades económicas, las Carmelitas han lanzado junto a la Fundación DeClausura una campaña solidaria de micromecenazgo, disponible en el siguiente enlace: https://declausura.org/necesidades-urgentes/apoyo-en-la-construccion-del-obrador-de-dulces/ 

La Fundación DeClausura es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los conventos y monasterios de España y a dar a conocer la vida contemplativa. "Para poder apoyar a las monjas cuenta con la solidaridad de quienes quieran contribuir con su aportación económica al sostenimiento de esta comunidad monástica", indican desde la entidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
  2. Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
  3. Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
  4. Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
  5. La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
  6. La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
  7. Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
  8. Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'

Palma del Río acogerá el séptimo centro de la UCO en la provincia, con el que se completará la red cordobesa

Palma del Río acogerá el séptimo centro de la UCO en la provincia, con el que se completará la red cordobesa

Trata de robarle un bolso a una anciana por la espalda, no lo consigue, huye y acaba siendo detenido por la Policía Nacional

Trata de robarle un bolso a una anciana por la espalda, no lo consigue, huye y acaba siendo detenido por la Policía Nacional

El mejor bombón de chocolate se hace en Córdoba y se inspira en la familia

El mejor bombón de chocolate se hace en Córdoba y se inspira en la familia

La institución provincial pone en marcha una nueva edición de la campaña Conoce tu Provincia

La institución provincial pone en marcha una nueva edición de la campaña Conoce tu Provincia

Una carretera de Córdoba tiene el tramo más peligroso de Andalucía: se sitúa entre estos dos pueblos

Una carretera de Córdoba tiene el tramo más peligroso de Andalucía: se sitúa entre estos dos pueblos

Las Carmelitas Descalzas de Aguilar lanzan una campaña solidaria para poder construir un nuevo obrador

Las Carmelitas Descalzas de Aguilar lanzan una campaña solidaria para poder construir un nuevo obrador

Priego acogerá el próximo fin de semana el Foro Inclusivo de la Subbética

Priego acogerá el próximo fin de semana el Foro Inclusivo de la Subbética

Palma del Río alega contra la resolución de los fondos EDIL: "No hay una distribución equitativa"

Palma del Río alega contra la resolución de los fondos EDIL: "No hay una distribución equitativa"
Tracking Pixel Contents