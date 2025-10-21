Autismo Córdoba abre en Alcaracejos su nueva delegación para la zona norte de la provincia

La asociación Autismo Córdoba ha inaugurado este martes su nueva sede comarcal en Los Pedroches, situada en la localidad de Alcaracejos, cuyo ayuntamiento ha cedido el espacio en el que se prestarán distintos servicios a los asociados.

El alcalde, José Luis Cabrera, señaló que desde el Ayuntamiento se sienten orgullosos de haber colaborado con Autismo Córdoba con estas instalaciones que cuentan con sala de terapias para niños y para familiares y sala sensorial para acercar los servicios a la zona, ya que hasta ahora las familias de niños con autismo tenían que desplazarse hasta Córdoba.

Para la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, "damos un paso importante porque se vamos a poder atender aquí, con esta delegación para la zona norte, a todas las familias que tengan hijos con autismo que así lo deseen".

Una de las salas de la nueva sede de Autismo Córdoba en Alcaracejos. / CÓRDOBA

Días de atención

En principio atenderá la delegación los lunes y miércoles de 16.00 a 20.00 horas, pero esperan aumentar los días en función de las demandas que haya.

Paqui Suárez indicó que cuando una familia tiene confirmación de que cuenta con un pequeño con autismo "es un momento duro, de desconcierto y que precisa de un periodo de aceptación, y desde ese primer momento estamos en Autismo Córdoba para empezar con los apoyos emocionales".

El alcalde también señaló que se ha contado con una subvención del Ministerio para el Reto Demográfico y que barajaron también poner en marcha una residencia para personas con espectro autista en la localidad, junto a Autismo Córdoba, si bien hasta el momento se ha quedado pendiente para garantizar la financiación y los conciertos.