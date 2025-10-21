Los Pedroches
Autismo Córdoba abre en Alcaracejos su nueva delegación para la zona norte de la provincia
Las instalaciones cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, que ha cedido el espacio
La asociación Autismo Córdoba ha inaugurado este martes su nueva sede comarcal en Los Pedroches, situada en la localidad de Alcaracejos, cuyo ayuntamiento ha cedido el espacio en el que se prestarán distintos servicios a los asociados.
El alcalde, José Luis Cabrera, señaló que desde el Ayuntamiento se sienten orgullosos de haber colaborado con Autismo Córdoba con estas instalaciones que cuentan con sala de terapias para niños y para familiares y sala sensorial para acercar los servicios a la zona, ya que hasta ahora las familias de niños con autismo tenían que desplazarse hasta Córdoba.
Para la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, "damos un paso importante porque se vamos a poder atender aquí, con esta delegación para la zona norte, a todas las familias que tengan hijos con autismo que así lo deseen".
Días de atención
En principio atenderá la delegación los lunes y miércoles de 16.00 a 20.00 horas, pero esperan aumentar los días en función de las demandas que haya.
Paqui Suárez indicó que cuando una familia tiene confirmación de que cuenta con un pequeño con autismo "es un momento duro, de desconcierto y que precisa de un periodo de aceptación, y desde ese primer momento estamos en Autismo Córdoba para empezar con los apoyos emocionales".
El alcalde también señaló que se ha contado con una subvención del Ministerio para el Reto Demográfico y que barajaron también poner en marcha una residencia para personas con espectro autista en la localidad, junto a Autismo Córdoba, si bien hasta el momento se ha quedado pendiente para garantizar la financiación y los conciertos.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'