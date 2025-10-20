Salvador Fuentes reivindica en la FEMP un cambio en el modelo de financiación local para garantizar la prestación de servicios

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reivindicado hoy en el Consejo de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrado en Jaén, “la necesidad de revisar el modelo de financiación local para poder garantizar la prestación de servicios de las entidades locales”.

En este sentido, Fuentes ha hecho hincapié en la idea “de garantizar la financiación necesaria que contribuya al mantenimiento de prestación de nuestras competencias”.

El máximo representante de la institución provincial ha reclamado igualmente una estrategia nacional para afrontar el reto demográfico y la despoblación, así como garantizar la defensa de la ganadería frente a amenazadas como la la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

En este sentido, Fuentes ha apelado a “reforzar el diseño de la nueva estrategia nacional, definiendo objetivos y líneas de acción, así como garantizar la participación de las administraciones locales, porque de lo contrario de limita la eficacia de las políticas frente al reto demográfico y la despoblación”.

Apuesta por el emprendimiento

El presidente de la Diputación de Córdoba ha apostado “por fomentar el emprendimiento, retener el talento y favorecer la formación profesional dual, además de garantizar la necesidad de conectividad física y digital”.

Por otra parte, Fuentes se ha referido a la Red de Entidades Locales Ganadero Cárnica, constituida formalmente en junio de 2025 con el reto de defender la ganadería como sector estratégico, promover el relevo generacional e impulsar la innovación y la modernización del sector. Así, ha reclamado “un papel más activo por parte del Gobierno central en Europa para defender los intereses de nuestros ganaderos en la reforma de la Política Agraria Común (PAC).