El Puente de Mocarra en Espiel deja de estar en la Lista Roja de Patrimonio Amenazado tras la intervención de la Diputación

El Puente de Mocarra en Espiel, cuya restauración ha sido acometida por la Diputación de Córdoba, cerrará la nueva edición de la campaña de educación ambiental Conoce tu Provincia, impulsada la por la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial. El responsable del área, Andrés Lorite, ha presentado este lunes la programación, que incluye 16 rutas que se iniciarán el día 28 de octubre y concluirán el 2 de mayo de 2026 con la ruta del Puente de Mocarra.

La restauración se inició eliminando la vegetación que obstruía el puente, se reconstruyeron los pretiles para evitar el progresivo deterioro, además de reponer algunos elementos como ladrillos del arco, "que hoy luce de una manera absolutamente esplendorosa”, ha remarcado Lorite.

El delegado ha indicado que “es un orgullo el hecho de que la pasada semana la Asociación Hispania Nostra, que tenía el Puente de Mocarra en Espiel en su Lista Roja de Patrimonio Amenazado, comunicó al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, que pasa a estar en la lista verde”.

Por su parte Antonio Bejarano, alcalde de Espiel, ha anunciado que, tras el proceso de recuperación de este recurso, “el Ayuntamiento va a iniciar el expediente para la declaración de Puente de Mocarra como Bien de Interés Cultural ya que es una seña de identidad de Espiel”.

Presentación de Conoce tu Provincia. / CÓRDOBA

Conoce tu Provincia

La campaña de educación ambiental Conoce tu Provincia se inicia el día 28 con la ruta de Los Dólmenes de Belmez para continuar en las semanas siguientes con el resto de rutas que se desarrollan en los senderos que forman parte de la red Paisajes con Historia y las vías verdes.

Cuatro de estos itinerarios volverán a tener un componente de integración social y se destinarán a personas con algún tipo de discapacidad. Así, las de Belmez y Las Pinedas, en La Carlota, estarán especialmente destinadas a personas con discapacidad intelectual, la de la Vía Verde en Fuente Obejuna estará orientada a un público con movilidad reducida y la de Moriles a personas con discapacidad sensorial.

Toda la información y la inscripción en las rutas se puede realizar en www.medioambiente.dipucordoba.es. La salida se realizará desde Córdoba ocupándose la Diputación de poner a disposición de los interesados los autobuses de manera gratuita.