Gastronomía
Un pastelero de Almodóvar gana el premio al mejor bombón de chocolate en un concurso internacional
Juan Carlos Sarmiento trabaja en Pastelerías Roldán
El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha informado de que un vecino del municipio, Juan Carlos Sarmiento, repostero especializado en cacao, ha obtenido este fin de semana el 1° premio al Mejor Bombón de Chocolate en la II Semana Internacional del Cacao y el Chocolate Guadalcao 2025, celebrada en Sevilla.
El bombón premiado ha sido presentado con el nombre de Rosario de vida, que está elaborado, según el propio maestro chocolatero, con "marshmallow infancia, toffee juventud, frutos rojos madurez y una flor que florece como la unión de la familia", a la que ha querido homenajear con esta creación.
Sarmiento desarrolla toda su actividad repostera en Pastelerías Roldán y es todo un artista a la hora de hacer dulces de gran creatividad, tanto en los ingredientes como en el emplatado.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- El baipás ferroviario de Almodóvar del Río entrará en servicio a finales de 2026
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena