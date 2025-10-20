Un pastelero de Almodóvar gana el premio al mejor bombón de chocolate en un concurso internacional

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha informado de que un vecino del municipio, Juan Carlos Sarmiento, repostero especializado en cacao, ha obtenido este fin de semana el 1° premio al Mejor Bombón de Chocolate en la II Semana Internacional del Cacao y el Chocolate Guadalcao 2025, celebrada en Sevilla.

El bombón premiado ha sido presentado con el nombre de Rosario de vida, que está elaborado, según el propio maestro chocolatero, con "marshmallow infancia, toffee juventud, frutos rojos madurez y una flor que florece como la unión de la familia", a la que ha querido homenajear con esta creación.

Sarmiento desarrolla toda su actividad repostera en Pastelerías Roldán y es todo un artista a la hora de hacer dulces de gran creatividad, tanto en los ingredientes como en el emplatado.