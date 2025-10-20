Hallan restos de víctimas del franquismo en el cementerio de La Carlota

El alcalde de La Carlota, Antonio Granados, junto con el concejal de Memoria Democrática, José Carmona, han comunicado este lunes el hallazgo de restos humanos durante la cuarta fase de actuación en el cementerio municipal, centrada en la localización, exhumación y estudio arqueológico de la fosa común de víctimas del franquismo. En la presentación han estado presentes también el responsable de la empresa encargada, Salsum Tur, Antonio Criado, y el presidente de la Asociación de Memoria Democrática de La Carlota, Antonio Martínez.

Durante esta fase se han practicado dos sondeos en la fosa común interior del cementerio, en la zona del Patio de la Cruz. En el segundo de ellos se han documentado restos óseos correspondientes a seis individuos: cuatro presentan claras evidencias de haber sido represaliados en 1936, mientras que los otros dos habrían sido enterrados en fechas posteriores.

La investigación confirma las fuentes orales y documentales que señalaban la existencia de fosas de represaliados en el cementerio, donde se estima que fueron enterradas al menos 47 víctimas.

El proyecto, financiado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y apoyado por el Ayuntamiento de La Carlota, se desarrolló entre agosto y septiembre pasados.

Colaboración institucional

El Ayuntamiento y el equipo técnico han destacado la importancia de la colaboración institucional y ciudadana para el éxito de estos trabajos, que contribuyen a "recuperar la memoria y la dignidad de las personas represaliadas y permitirán avanzar en los procesos de identificación y entrega de los restos a las familias".

Por su parte, Martínez ha expresado su satisfacción por el hallazgo, que confirma los estudios previos realizados por historiadores locales, y ha señalado la relevancia de dar luz a la angustia de muchas familias que desconocían la localización de los restos de sus seres queridos. "Ahora toca seguir trabajando para completar la búsqueda", ha apostillado.