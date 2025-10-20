Gustavo Pérez, secretario general de la AUGC en Córdoba, se presenta al Consejo de la Guardia Civil.

Dentro de unos días -28 y 29 de octubre- se celebrarán las quintas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, y como ya ocurrió en 2021, en la lista de candidatos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se incluye a un guardia civil destinado en Córdoba, en esta ocasión, el secretario general de la asociación en esta provincia, cuya designación supone un reconocimiento al trabajo que desempeña continuamente la delegación cordobesa, tanto la directiva provincial como la extensa red de vocales. Gustavo Pérez lleva veinte años en la Guardia Civil, diez de ellos como representante de AUGC, y ha pasado por destinos como los puestos de Sigüenza (Guadalajara), Finestrat (Alicante) y Villanueva del Duque, encontrándose destinado desde hace cuatro años en el puesto principal de Palma del Río.

A estas elecciones están convocados más de 1.200 guardias civiles de la provincia, que podrán participar en el proceso electoral los días 28 y 29 de octubre en los 12 puntos de votación ubicados en Córdoba, Puente Genil, Palma del Río, Montilla, Priego de Córdoba, Baena, Lucena, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Montoro, Posadas y Espiel, explica la AUGC en una nota de prensa.

Gustavo Pérez pide una "mayor participación"

El candidato ha puesto de manifiesto que “es necesaria la mayor participación posible en estas elecciones, porque el Consejo es el único órgano democrático en el seno de la Guardia Civil, aunque aún deba mejorarse mucho su funcionamiento, pero tiene una repercusión enorme en la vida laboral y personal de los guardias civiles, porque es donde se estudia y modifica la normativa que se aplica a este colectivo". Además, el candidato de la AUGC espera que "durante los próximos cuatro años AUGC sea la asociación mayoritaria en el Consejo, para poder continuar el trabajo concienzudo y responsable que en dicho órgano venimos realizando para la mejora de las condiciones laborales de los guardias civiles”.

Además, ha añadido que “queremos transmitir un claro mensaje de optimismo ante unas elecciones que deben servir para que los guardias civiles demuestren con el voto su deseo de democratización de la institución, para que llegue a la dirección general y al ministro Marlaska un contundente mensaje, que los guardias civiles se han hartado de ser un cuerpo policial de segunda y no están dispuestos a seguir esperando más tiempo los avances en sus derechos profesionales y económicos". Y con ese fin, la AUGC reclama que los guardias civiles "vuelvan a confiar" en su organización, que el comunicado define como "sólida y combativa, pionera del asociacionismo en la Guardia Civil y única capaz de seguir defendiendo los intereses de los guardias civiles en el futuro con la misma contundencia que ha mostrado hasta ahora”.

Programa electoral

Bajo el lema AUGC Contigo, el programa con el Gustavo Pérez y su asociación concurren a este proceso electoral incluye propuestas de modernización de la Guardia Civil y de las condiciones profesionales de sus trabajadores, pivotando sobre unos pilares básicos: "cumplimiento pleno del acuerdo de equiparación salarial, establecimiento de una jornada laboral digna que incluya turnos de trabajo estables, reconocimiento como profesión de riesgo a los guardias civiles, con una jubilación digna, reclasificación al grupo B para la escala de cabos y guardias", indica la nota.

Entre las reivindicaciones concretas que la AUGC reclama están la "consolidación de un nivel superior del complemento de destino, incorporación de un complemento de empleo, retribuciones justas para el personal de reserva sin destino, implantación y publicación del catálogo de puestos de trabajo, inaplicación del Código Penal Militar en funciones policiales, reorganización del despliegue, reforma del modelo policial español, dotación y modernización de infraestructuras, vehículos y material policial, derechos del personal retirado".