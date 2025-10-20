Fuente Obejuna ha vivido con gran entusiasmo la décima edición de FOCO, el Encuentro Educativo de Creación Audiovisual Fuente Obejuna de Cortos, que se celebró los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025.

Impulsado hace una década por el Colectivo Brumaria y el IES Lope de Vega, FOCO se ha consolidado como un referente nacional en cine educativo y creatividad audiovisual, atrayendo a alumnado, profesorado y profesionales de toda España.

La inauguración oficial tuvo lugar en el Palacete Modernista el pasado viernes y fue presentada por la concejala de Educación, Estíbaliz Cáceres. Contó con la participación del delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé Gil; del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domidel Postigo; del director del IES Lope de Vega, Francisco Ángel Martín Molina y del presidente y organizador del colectivo Brumaria, Javier Goitre.

Durante los tres días del festival se proyectaron los cortos finalistas en el Teatro Municipal Lope de Vega, y se desarrollaron actividades paralelas, como la intervención mural de @Mariadie_art, la performance lumínica La fascinación de la mirada, de Javier Flores, y la charla Un mundo animado con María Pulido y Carlos Rioboo, ganadores de Premios Goya de animación.

Entrega de premios

La gala de clausura y entrega de premios, celebrada anoche, contó con la asistencia de la alcaldesa Silvia Mellado Ruiz, las concejalas Mariazel Valderrábanos y Estíbaliz Cáceres, la gerente del GDR del Alto Guadiato, Paqui Vicente, su presidente Luis Miguel Bernal, y Carmen Vargas, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. También participó la artista María Pulido, natural de Pozoblanco y con raíces familiares en la aldea de Cuenca (Fuente Obejuna), reconocida como Cordobesa del Año y ganadora de un Premio Goya.

FOCO celebra su décima edición con gran éxito en Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

La gala, presentada por Carmen Chávez y amenizada musicalmente por Alfonso Seijo y Carolina Valiente, puso el broche de oro a una década de FOCO, consolidado como referente cultural y educativo en la comarca del Guadiato.

Desde el Ayuntamiento de Fuente Obejuna indican “queremos reconocer y agradecer una vez más, al Colectivo Brumaria su dedicación, esfuerzo e implicación para hacer posible este festival durante estos diez años. También, a las familias de Fuente Obejuna y Aldeas, que acogen a los alumnos y alumnas de fuera en sus casas”.

Premios FOCO 2025

Categorías no oficiales

Premio GDR al Talento: Apis Mellifera, mensajera del amor (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)

Premio Delegación de Educación al Mejor Corto Educativo Cordobés: El amor es física y química (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)

Premio Festival de Cine Europeo de Sevilla: Camino a la pantomima (IES Extremadura, Mérida)

Premio Brumaria: Saratoga (IES Brocense, Cáceres)

Premio Especial del Público: La silla (IES Arcas Meca, Lorca, Murcia)

Premio Laurencia a la Mejor Interpretación: La denuncia (IES Extremadura, Mérida)

Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza: La carta (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)

Categorías oficiales