Audiovisual
FOCO celebra su décima edición con gran éxito en Fuente Obejuna
Impulsado hace una década, se ha consolidado como un referente nacional del cine educativo
Fuente Obejuna ha vivido con gran entusiasmo la décima edición de FOCO, el Encuentro Educativo de Creación Audiovisual Fuente Obejuna de Cortos, que se celebró los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025.
Impulsado hace una década por el Colectivo Brumaria y el IES Lope de Vega, FOCO se ha consolidado como un referente nacional en cine educativo y creatividad audiovisual, atrayendo a alumnado, profesorado y profesionales de toda España.
La inauguración oficial tuvo lugar en el Palacete Modernista el pasado viernes y fue presentada por la concejala de Educación, Estíbaliz Cáceres. Contó con la participación del delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé Gil; del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domidel Postigo; del director del IES Lope de Vega, Francisco Ángel Martín Molina y del presidente y organizador del colectivo Brumaria, Javier Goitre.
Durante los tres días del festival se proyectaron los cortos finalistas en el Teatro Municipal Lope de Vega, y se desarrollaron actividades paralelas, como la intervención mural de @Mariadie_art, la performance lumínica La fascinación de la mirada, de Javier Flores, y la charla Un mundo animado con María Pulido y Carlos Rioboo, ganadores de Premios Goya de animación.
Entrega de premios
La gala de clausura y entrega de premios, celebrada anoche, contó con la asistencia de la alcaldesa Silvia Mellado Ruiz, las concejalas Mariazel Valderrábanos y Estíbaliz Cáceres, la gerente del GDR del Alto Guadiato, Paqui Vicente, su presidente Luis Miguel Bernal, y Carmen Vargas, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. También participó la artista María Pulido, natural de Pozoblanco y con raíces familiares en la aldea de Cuenca (Fuente Obejuna), reconocida como Cordobesa del Año y ganadora de un Premio Goya.
La gala, presentada por Carmen Chávez y amenizada musicalmente por Alfonso Seijo y Carolina Valiente, puso el broche de oro a una década de FOCO, consolidado como referente cultural y educativo en la comarca del Guadiato.
Desde el Ayuntamiento de Fuente Obejuna indican “queremos reconocer y agradecer una vez más, al Colectivo Brumaria su dedicación, esfuerzo e implicación para hacer posible este festival durante estos diez años. También, a las familias de Fuente Obejuna y Aldeas, que acogen a los alumnos y alumnas de fuera en sus casas”.
Premios FOCO 2025
Categorías no oficiales
- Premio GDR al Talento: Apis Mellifera, mensajera del amor (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)
- Premio Delegación de Educación al Mejor Corto Educativo Cordobés: El amor es física y química (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)
- Premio Festival de Cine Europeo de Sevilla: Camino a la pantomima (IES Extremadura, Mérida)
- Premio Brumaria: Saratoga (IES Brocense, Cáceres)
- Premio Especial del Público: La silla (IES Arcas Meca, Lorca, Murcia)
- Premio Laurencia a la Mejor Interpretación: La denuncia (IES Extremadura, Mérida)
- Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza: La carta (IES Lope de Vega, Fuente Obejuna)
Categorías oficiales
- Videoarte: Cuerpos (IES Zaidín Vergeles, Granada)
- Animación: ¿Todo ha cambiado? (Colectivo 12 Nubes, Vitoria)
- Microdocumental: La mala letra (IES Pedro Muñoz Seca, El Puerto de Santa María, Cádiz)
- Campaña de concienciación: Sueños (IES Jálama, Moraleja, Cáceres)
- Ficción: El pueblo no es para mí (IES Rodanas, Épila, Zaragoza)
