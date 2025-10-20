Sucesos
Dos detenidos en Hinojosa del Duque con 860 gramos de marihuana en su coche
La Guardia Civil arresta a un hombre de 36 años y una mujer de 30 en un control, tras despedir el vehículo un "fuerte olor" que alertó a los agentes
La Guardia Civil ha detenido en Hinojosa del Duque, a un hombre de 36 años y a una mujer de 30 años de edad, como "presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas". En este sentido, el instituto armado informó, en una nota de prensa, de que la operación se realizó en un punto de verificación establecido en la localidad, en el que un "turismo resultó sospechoso" a los agentes, ya que del interior salía un "fuerte olor a marihuana".
Tras parar el vehículo e identificar a sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, los guardias civiles comprobaron, que, del interior del mismo, se desprendía un fuerte olor a marihuana. Ante ello, los guardias civiles procedieron al registro del turismo, lo que permitió localizar en su interior tres cajas que contenían gran cantidad de marihuana, que tras su pesaje arrojó un peso de 860 gramos, que fue intervenida.
Ante este hallazgo los guardias civiles procedieron a la detención de estas dos personas, como presunto autor de un delito de tráfico de droga.
Detenidos, drogas intervenidas y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
