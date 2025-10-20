Comienza la obra del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado de Lucena

La empresa Ventanas Almería 03, por 159.600 euros, IVA aparte, acometerá la readaptación de tres aulas para implantar un servicio que, desde octubre de 2024, se presta en un local externo y al que actualmente acude un promedio de un centenar de usuarios.

El proyecto comprende, además, la remodelación de los baños para dotarlos de plena accesibilidad. El alcalde, Aurelio Fernández, fijaba como objetivo la apertura definitiva del comedor, dentro del recinto del Antonio Machado, en los primeros días de enero del 2026, después de la reducción de tres a dos meses del tiempo de ejecución. «Confiemos en que así sea y, si todo va bien», puntualizó Fernández, «empezar en los primeros días del segundo trimestre».

La actuación culminará con la reposición de las ventanas y las canalizaciones eléctricas.

Ayudas escolares

Igualmente, desde el área de Educación ha sido resuelta la convocatoria municipal de becas escolares, admitiéndose el 100% de las 792 solicitudes tramitadas. El Consistorio consignó una partida de 80.000 euros, duplicando el anterior presupuesto, y ha otorgado un montante de 61.260 euros.

El incremento de las ayudas ha supuesto un 42%. El gobierno municipal estudiará, para el próximo año, elevar la cuantía de 120 euros, vinculada a la etapa de Infantil.

