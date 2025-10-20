Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Comienza la obra del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado de Lucena

La construcción del comedor en el interior del colegio dará comienzo el próximo lunes 27 de octubre

Vista aérea del colegio Antonio Machado.

Vista aérea del colegio Antonio Machado. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

La empresa Ventanas Almería 03, por 159.600 euros, IVA aparte, acometerá la readaptación de tres aulas para implantar un servicio que, desde octubre de 2024, se presta en un local externo y al que actualmente acude un promedio de un centenar de usuarios.

El proyecto comprende, además, la remodelación de los baños para dotarlos de plena accesibilidad. El alcalde, Aurelio Fernández, fijaba como objetivo la apertura definitiva del comedor, dentro del recinto del Antonio Machado, en los primeros días de enero del 2026, después de la reducción de tres a dos meses del tiempo de ejecución. «Confiemos en que así sea y, si todo va bien», puntualizó Fernández, «empezar en los primeros días del segundo trimestre».

La actuación culminará con la reposición de las ventanas y las canalizaciones eléctricas.

Ayudas escolares

Igualmente, desde el área de Educación ha sido resuelta la convocatoria municipal de becas escolares, admitiéndose el 100% de las 792 solicitudes tramitadas. El Consistorio consignó una partida de 80.000 euros, duplicando el anterior presupuesto, y ha otorgado un montante de 61.260 euros.

El incremento de las ayudas ha supuesto un 42%. El gobierno municipal estudiará, para el próximo año, elevar la cuantía de 120 euros, vinculada a la etapa de Infantil.

z

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
  2. Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
  3. Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
  4. Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
  5. Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
  6. Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
  7. La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
  8. El baipás ferroviario de Almodóvar del Río entrará en servicio a finales de 2026

Comienza la obra del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado de Lucena

Comienza la obra del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado de Lucena

Ayuntamientos y vecinos de Los Pedroches rechazan la eliminación de un puente sobre el río Guadamatilla

Ayuntamientos y vecinos de Los Pedroches rechazan la eliminación de un puente sobre el río Guadamatilla

Priego de Córdoba y Peñarroya, distinguidos por el impulso y desarrollo de su industria

Priego de Córdoba y Peñarroya, distinguidos por el impulso y desarrollo de su industria

El Ayuntamiento de Montilla da un nuevo paso para adquirir el polígono Las Canteras de Santa María

El Ayuntamiento de Montilla da un nuevo paso para adquirir el polígono Las Canteras de Santa María

Sindicatos y CECO se unen a las administraciones para exigir más potencia eléctrica para el Norte de Córdoba

Sindicatos y CECO se unen a las administraciones para exigir más potencia eléctrica para el Norte de Córdoba

La institución provincial pone en marcha una nueva edición de la campaña Conoce tu Provincia

La institución provincial pone en marcha una nueva edición de la campaña Conoce tu Provincia

Un pastelero de Almodóvar gana el premio al mejor bombón de chocolate en un concurso internacional

Un pastelero de Almodóvar gana el premio al mejor bombón de chocolate en un concurso internacional

Hallan restos de víctimas del franquismo en el cementerio de La Carlota

Hallan restos de víctimas del franquismo en el cementerio de La Carlota
Tracking Pixel Contents