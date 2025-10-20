Patrimonio
Ayuntamientos y vecinos de Los Pedroches rechazan la eliminación de un puente sobre el río Guadamatilla
Solicitan a la Confederación del Guadiana que el puente de Pellejeros se mantenga y restaure el viaducto, que tiene "protección estructural"
Los ayuntamientos de El Viso y Belalcázar, así como vecinos de Los Pedroches, han mostrado su rechazo a la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de eliminar el puente de Pellejeros, situado sobre el río Guadamatilla.
En un comunicado, el Consistorio de El Viso indica que ha contactado con la Confederación, a la que se ha remitido la ficha de planeamiento del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de El Viso, donde figura el puente sobre el río Guadamatilla "con grado de protección estructural".
Restauración
Además, el Ayuntamiento se pone a disposición de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para trabajar en lo que sea necesario "con el fin de evitar el desmantelamiento de un emplazamiento que forma parte de nuestra historia y nuestro paisaje".
Igualmente, le solicita que lleve a cabo obras de restauración en el puente para evitar perderlo y que siga formando parte del patrimonio de Los Pedroches.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- El baipás ferroviario de Almodóvar del Río entrará en servicio a finales de 2026