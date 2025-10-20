Ayuntamientos y vecinos de Los Pedroches rechazan la eliminación de un puente sobre el río Guadamatilla

Los ayuntamientos de El Viso y Belalcázar, así como vecinos de Los Pedroches, han mostrado su rechazo a la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de eliminar el puente de Pellejeros, situado sobre el río Guadamatilla.

En un comunicado, el Consistorio de El Viso indica que ha contactado con la Confederación, a la que se ha remitido la ficha de planeamiento del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de El Viso, donde figura el puente sobre el río Guadamatilla "con grado de protección estructural".

Restauración

Además, el Ayuntamiento se pone a disposición de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para trabajar en lo que sea necesario "con el fin de evitar el desmantelamiento de un emplazamiento que forma parte de nuestra historia y nuestro paisaje".

Igualmente, le solicita que lleve a cabo obras de restauración en el puente para evitar perderlo y que siga formando parte del patrimonio de Los Pedroches.