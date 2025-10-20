El Ayuntamiento de Montilla da un nuevo paso para adquirir el polígono Las Canteras de Santa María

El Ayuntamiento de Montilla ha dado un nuevo paso en su objetivo de adquirir el polígono industrial de Las Canteras de Santa María con la aprobación de una nueva aportación económica a la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), encargada de concretar la operación de compraventa.

De propiedad privada, este polígono situado en la zona sur del municipio ha sido objeto de negociaciones entre el Consistorio y la actual titularidad desde hace varios años. Hace justo un año, el Pleno municipal aprobó una primera aportación de 268.000 euros destinada a la compra y a los gastos de urbanización de los terrenos. Ahora, esa cantidad se verá incrementada en 58.000 euros más, tras una modificación de crédito respaldada durante el último pleno de la Corporación con los votos favorables del PSOE y del Partido Popular (PP) y con la abstención de Izquierda Unida (IU).

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, presidenta de Atrium Ulia, detalló que un cambio sustancial de condiciones por parte de la propiedad «obligó a pausar la operación y reabrir la negociación, dejando sin efecto el acuerdo de la junta general de octubre de 2024 para financiar la compra».

Mejor fiscalidad

Según explicó la edil montillana, «ahora se ha alcanzado un acuerdo razonable que permite a Atrium Ulia subrogarse en los derechos y obligaciones de la junta de compensación y optimizar la fiscalidad». Y es que la transacción se articulará sujeta a IVA, un impuesto recuperable a lo largo del desarrollo, en lugar del Impuesto de Transmisiones.

Bujalance se mostró confiada en que este «preacuerdo» sea el definitivo para «disponer de suelo industrial con la mayor rapidez posible». En ese sentido, la presidenta de Atrium Ulia subrayó que la operación en Las Canteras de Santa María representa «la vía más viable y rápida para ofrecer parcelas a la iniciativa empresarial», al tiempo que el Ayuntamiento continúa avanzando en los trabajos técnicos y de planificación para desbloquear otros espacios industriales del municipio.

Entre ellos, Bujalance mencionó El Pico del Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo, muy cerca de Las Canteras de Santa María, y para la que el Consistorio montillano mantiene negociaciones con Endesa con el objetivo de resolver las dificultades de suministro eléctrico que impiden su desarrollo.