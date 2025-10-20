El Ayuntamiento de Cabra repara los daños de la dana en el paraje natural de la Fuente del Río

El Ayuntamiento de Cabra ha finalizado las obras para reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales provocadas por la dana que afectaron a la ciudad, especialmente al paraje natural de la Fuente del Río, en el otoño de 2024.

Una actuación a la que se han destinado casi 34.000 euros y que como ha informado el alcalde, Fernando Priego, en una visita efectuada a este espacio junto a los delegados municipales de Urbanismo y de Obras y Servicios, Alfonso Vergillos y Carmen Cuevas, respectivamente, ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Junta de Andalucía tras la declaración de situación excepcional aprobada por el Consejo de Gobierno el 5 de noviembre de 2024, permitiendo de esta forma devolver al paraje a sus condiciones óptimas de uso y conservación.

Los daños ocasionados por la dana se centraron principalmente en el suelo del paraje, con superficie de albero, donde se detectaron surcos, regueros y zonas de encharcamiento que dificultaban el drenaje y generaban acumulación de árido y suciedad. Para su reparación, se ha sustituido el pavimento por otro del mismo material, modificado y compactado, adecuando además las pendientes y las zonas de evacuación para mejorar la resistencia ante lluvias y avenidas de agua, manteniendo a su vez la coherencia estética y paisajística del entorno.

El alcalde y los concejales, durante su visita al paraje de la Fuente del Río en Cabra. / Moreno

Junto a la reparación del pavimento, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo una actuación botánica complementaria, con un presupuesto cercano a los 7.000 euros, consistente en la poda y saneamiento de especies, el realce de parterres, la plantación de nuevas variedades ornamentales y la mejora estética del conjunto vegetal del recinto.

Espectáculo luminotécnico

Priego, que destacaba el buen resultado de los trabajos, señalaba que estos responden "a nuestro compromiso con el mantenimiento de zonas verdes y parajes históricos como este, o como el Paseo Alcántara-Romero, que se encuentra ya en obras, a fin de mantenerlos y conservarlos debidamente ante la afluencia masiva de personas que vienen aquí a disfrutar del ocio, a pasear y a visitar estos auténticos monumentos naturales".

Por último, expresaba que esta actuación forma parte de la apuesta decidida de su equipo de gobierno por mantener y embellecer los espacios verdes y públicos de la ciudad, avanzando que "en la Fuente del Río seguiremos actuando, además de con los cuidados periódicos y habituales, con una importante inversión de 250.000 euros a través del Plan de Actuación Integrado Cabra Crece Contigo, aprobado dentro de la convocatoria de fondos europeos EDIL, que permitirá implantar un espectáculo luminotécnico para realzar su valor como bien de interés natural y paisajístico en nuestra comarca".