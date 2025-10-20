La Agrupación de Cofradías de Lucena dona a Cáritas 11.277 euros del alquiler de sillas de la magna

La celebración de la procesión magna pasionista de Lucena, el pasado 27 de septiembre, ha posibilitado la concesión de 11.277,77 euros a las cinco Cáritas parroquiales de la localidad por parte de la Agrupación de Cofradías.

Esta cantidad proviene del beneficio generado por la instalación de 1.853 sillas en la Plaza Nueva, punto central de la carrera oficial, dividida con los diferentes asientos en diez sectores. Desde días antes de la histórica procesión, las reservas para estas localidades se agotaron en su totalidad.

En los meses previos de este acontecimiento religioso, motivado por el Año Jubilar de la Esperanza, la Agrupación de Cofradías, promotora de una catequesis pública que puso 18 pasos procesionales en la calle, anunció que, a fin de "reforzar el carácter social y caritativo" de esta iniciativa, otorgaría a Cáritas el balance positivo, descontados los gastos, del dinero ingresado por el alquiler de estas sillas.

Año Jubilar

La entidad dirigida por Antonio Díaz ya ha materializado la entrega del donativo a Cáritas y el propio presidente ha afirmado que "la magna no solo ha sido una manifestación de fe y patrimonio, sino también de compromiso con quienes más lo necesitan". Por su parte, Jesús María Moriana Elvira, vicario episcopal de la Campiña y consiliario de la Agrupación, ha resaltado que "la ayuda a los más desfavorecidos forma parte del mensaje esencial de este Año Jubilar".

El importe percibido se destinará a la compra de alimentos y a cubrir otras necesidades básicas de las centenares de familias atendidas por Cáritas en Lucena.