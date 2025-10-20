Solidaridad
La Agrupación de Cofradías de Lucena dona a Cáritas 11.277 euros del alquiler de sillas de la magna
El donativo se destinará a la compra de alimentos y a cubrir otras necesidades básicas de familias lucentinas desfavorecidas
La celebración de la procesión magna pasionista de Lucena, el pasado 27 de septiembre, ha posibilitado la concesión de 11.277,77 euros a las cinco Cáritas parroquiales de la localidad por parte de la Agrupación de Cofradías.
Esta cantidad proviene del beneficio generado por la instalación de 1.853 sillas en la Plaza Nueva, punto central de la carrera oficial, dividida con los diferentes asientos en diez sectores. Desde días antes de la histórica procesión, las reservas para estas localidades se agotaron en su totalidad.
En los meses previos de este acontecimiento religioso, motivado por el Año Jubilar de la Esperanza, la Agrupación de Cofradías, promotora de una catequesis pública que puso 18 pasos procesionales en la calle, anunció que, a fin de "reforzar el carácter social y caritativo" de esta iniciativa, otorgaría a Cáritas el balance positivo, descontados los gastos, del dinero ingresado por el alquiler de estas sillas.
Año Jubilar
La entidad dirigida por Antonio Díaz ya ha materializado la entrega del donativo a Cáritas y el propio presidente ha afirmado que "la magna no solo ha sido una manifestación de fe y patrimonio, sino también de compromiso con quienes más lo necesitan". Por su parte, Jesús María Moriana Elvira, vicario episcopal de la Campiña y consiliario de la Agrupación, ha resaltado que "la ayuda a los más desfavorecidos forma parte del mensaje esencial de este Año Jubilar".
El importe percibido se destinará a la compra de alimentos y a cubrir otras necesidades básicas de las centenares de familias atendidas por Cáritas en Lucena.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- El baipás ferroviario de Almodóvar del Río entrará en servicio a finales de 2026
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo