La Rider Andalucía moviliza a 2.500 moteros con destino final en Lucena

Innumerables trazados dibujados en las carreteras de nuestra comunidad autónoma convergen siempre en Lucena superada la mitad del décimo mes del año. La Rider Andalucía, afianzada como una ruta mototurística icónica y de atracción internacional, acapara cada año a más de dos millares de aficionados a esta cultura colectiva y de constante adrenalina.

La decimoprimera edición, culminada en la jornada de ayer con la presencia de unas 2.500 personas, reeditó un paisaje repleto de motocicletas de gran cilindrada, aparcadas en decenas de filas, tanto en las instalaciones de Lucinve, punto oficial de recepción, como en las dependencias anexas de Energy Panel.

Clubes de moteros de multitud de puntos del territorio nacional y, también, de países como Portugal, Francia y Holanda, arrancaron sus vehículos de dos ruedas el pasado jueves para rodar por centenares de kilómetros a través, fundamentalmente, de dispares paisajes del interior de Andalucía.

La organización, asumida por la Unión Motociclista de la Subbética, permite –y significa uno de los reclamos que granjea mayor dinamismo, imaginación y libertad- configurar un itinerario libre hasta cruzar el podio definitivo en Lucena.

Puntos de sellado

Los puntos de sellado, para obtener el Finisher acreditativo, han sido ubicados en El Saucejo, dentro de la provincia de Sevilla, Algatocín, en Málaga; el municipio almeriense de Sorbas; Pedro Abad, en Córdoba; Montefrío, de Granada; por la provincia de Jaén, Cabra de Santo Cristo; Ubrique, en Cádiz; y Matalascañas, de Huelva, municipio que repite, en homenaje a las poblaciones integradas en el primer año de la Rider y que se basó exclusivamente en acuerdos con las oficinas de Turismo. En cada población, asumen la gestión clubes moteros.

Los primeros inscritos, entre un total de 1.850, cifra máxima establecida en los últimos años, arribaron a Lucena desde la tarde del sábado. Las indumentarias propias del contexto motero y los logotipos de la Rider Andalucía han sido visibles en Lucena durante todo el fin de semana. El grueso de los expedicionarios finalizó su travesía el domingo y, desde las 12:30 horas, numerosas divisiones de moteros emprendían los metros definitivos hasta saludar, desde la última rampa, a las decenas de asistentes.

El Ayuntamiento de Lucena, la Junta, la Fundación Ciudades Medias y varias diputaciones provinciales colaboran con esta iniciativa, reconocida entre las propuestas moteras de mayor arraigo y renombre en el contexto nacional.

La clausura englobó entrega de reconocimientos y distinciones, sorteos, entrega de credenciales y fotografías en los diferentes escenarios. En torno a las 14.30 horas comenzó la caravana por enclaves estratégicos de Lucena hasta compartir el almuerzo de convivencia en los Jardines Palacio de la Dehesa.