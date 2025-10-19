Villa del Río celebró este domingo la tercera edición de la obra de teatro Carit Guad, con un elenco formado por vecinos de Villa del Río. Se trata de una representación teatral con una treintena de actores y numerosos figurantes que rememoraron la conquista del municipio por las tropas de Fernando III El Santo. De emocionante se puede calificar esta representación marcada por una coreografía que recoge fielmente uno de los momentos que marcaron la conquista de Villa del Río, en el siglo XIII.

Toda la representación se hizo al aire libre, entre las aceñas del río Guadalquivir y la plaza de la Constitución. Una historia de amor y lucha donde los protagonistas mostraron uno de los acontecimientos de la historia medieval de Villa del Río con pasión, desde la conquista de este lugar por las tropas de Fernando III El Santo, que llegaron a este territorio para apoderarse de él antes de la conquista de Córdoba. Esta representación se vivió con un lenguaje actual y una producción de sonido que llegaba a todos los asistentes, por muy lejos que estuvieran.

La representación de ‘Carit Guad’ llena Villa del Río de historia / RAFA CASTRO

Mercado medieval

Al mismo tiempo, la teatralización de Carit Guad se combinó con un mercado medieval que comenzó el viernes y acabó el domingo por la tarde con numerosas actividades para todos los gustos.

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, manifestó a este periódico que «con esta representación se pone vida y se emociona a los villarrenses, vecinos que aman su historia y se sienten identificados con ella». Asimismo, Morales, que también es concejal de Cultura, resaltó que «también llegamos al final de la Bienal de Arte, con una satisfacción extraordinaria, no solo por el nuevo formato, que ha contado con casi medio centenar de artistas, sino también por el gran número de amantes de la cultura de la provincia que han visitado desde finales del mes de septiembre hasta estos últimos días»

El concejal de Turismo, Pedro Sánchez Collado, alabó al final de la representación, que «Villa del Río se suma a una de las representaciones de la provincia con más atractivo, donde el amor, la fuerza y la esperanza entre culturas siempre han supuesto un punto de inflexión en el crecimiento de cada una de ellas».